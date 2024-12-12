馬連縣一病童 疑喝生乳染禽流感

馬連縣一名疑似感染禽流感的兒童可能是喝生乳感染的。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，馬連縣衛生官員10日表示，馬連縣一名疑似禽流感 （avian flu）患兒可能因飲用生牛奶 （row milk）而感染禽流感病毒。

馬連縣公共衛生官員桑托拉（Lisa Santora）說，這名兒童在11月飲用生牛奶後出現了類似流感的症狀，包括發燒和嘔吐，被送往當地急診科接受治療。這名兒童現已康復，其他家庭成員在喝咖啡時也飲用了同樣的生牛奶，但飲用量較少。他們都沒有出現症狀，表明沒有發生人際傳播。

馬連縣衛生局（Marin County Health Department）最初在周五（6日）的公共衛生狀況更新中披露了這一疑似病例，但當時並未提供詳細信息。據了解，這名兒童和其他家庭成員並未接觸過家禽或牛。

這名幼兒的A型流感（Influenza A）病毒檢測 呈陽性。A型流感病毒包括人類流感病毒和H5N1禽流感病毒。其他家庭成員的檢測結果均為陰性。

樣本隨後被送往公共衛生實驗室進行血清分型，以確定是否存在H5N1病毒，檢測結果預計於本周四（12日）公布。桑托拉說，若樣本降解太嚴重，或者沒有足夠的病毒，就可能無法檢測出是否存在H5N1病毒。

如果H5N1得到確診，將是2022年在美國開始的當前禽流感疫情中首次發現有人因食用生乳製品而感染病毒。

縣衛生部門在周二下午發表的一份聲明中說：「這起可能與飲用生牛奶有關的禽流感病例，凸顯了了解疾病如何從動物傳播給人類，特別是通過食物傳播的重要性。」

據信，生牛奶和奶牛的乳房含有大量病毒，促使聯邦和地方衛生官員發出警告，不要食用生乳製品。加州已下令自願召回該州的生牛奶產品。

在有受感染牛隻的農場裡，有貓咪在飲用生牛奶後死亡，實驗室的小白鼠也是如此。科學家認為，乳製品工人（其中許多人稱紅眼病為主要症狀）很可能是在生牛奶濺入眼睛後感染了病毒。巴氏殺菌法（pasteurization process）可以殺死病毒。

美國目前的疫情始於2022年的禽類疫情，此後導致數百萬隻雞和其他家禽死亡。根據聯邦疾病防治中心（CDC）的數據，疫情已蔓延到數百個奶牛群，並已感染58人，包括加州的32人。大多數人類病例發生在家禽或乳製品工人身上，他們報告的症狀較輕。