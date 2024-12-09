桑尼維爾表彰SERV計畫應急志願者。（桑尼維爾政府提供）

桑尼維爾日前表彰了緊急回應志願者（Sunnyvale Emergency Response Volunteers, SERV）的奉獻精神和對社區應急準備工作的支援。這些志願者在提高社區災難應對能力方面發揮了不可或缺的作用，展示了無私奉獻和團隊合作的精神。

桑尼維爾市府表示，SERV計畫覆蓋多個關鍵領域，能夠幫助居民更好地應對自然災害和其他緊急情況。其中包括外展團隊、志願者和工作人員在公共活動中提供應急準備的資訊，說明社區瞭解如何應對突發情況。

Listos團隊通過全年英語和西班牙語的個人應急準備課程，為居民提供實用的災難準備技能。社區應急回應小組（Community Emergency Response Team，CERT）為居民提供如何在災難中幫助自己、家人和鄰居的培訓，並部署受過專門培訓的志願者協助公共安全部門的災難回應工作。Sunnyvale社區積極準備小組（Sunnyvale Neighborhoods Actively Prepare，SNAP）通過「地圖裡鄰里」活動，加強鄰里關係，促進全市範圍的應急準備工作。業餘無線電應急服務（Sunnyvale Amateur Radio Emergency Service，ARES）確保在災難發生時，社區能夠通過無線電保持通信暢通。

今年，SERV計畫共擁有107名活躍志願者，他們無私地奉獻了超過6000小時的志願服務時間。這些志願者不僅完成了CERT的基礎培訓，還參與了額外的專業準備課程，以確保在危機時刻能夠協助公共安全部門。

通過持續的培訓和活動，SERV計畫不僅提升了個人的應急能力，也加強了鄰里間的合作意識。這種全社區的參與模式，使桑尼維爾在災難應對和恢復能力上成為了模範。