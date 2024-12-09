史上首位 蘇諾瑪縣跨性別女性奪倫敦模特兒大獎
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，蘇諾瑪縣的康薩尼（Alex Consani）創造了史上第一位在倫敦年度時尚大獎Fashion Awards上獲得年度最佳模特（Model of the Year）稱號的跨性別女性。
這位21歲的拍達路瑪高中（Petaluma High School）校友，因其展示個性的喜劇視頻而在社交媒體上廣為人知。她本周早些時候在倫敦Royal Albert Hall舉行的頒獎典禮上，領取了金獎獎盃。
12月2日，她身著土耳其裔英國設計師芬迪克魯（Dilara Findikoglu）設計的交織著英國國旗的無肩帶奶油色迷你裙，說道：「在接受這個獎項時，我不能不感謝那些在我之前的人，特別是那些真正為我今天所處的空間而奮鬥的黑人跨性別女性。」
她說，同為跨性別模特的傑克遜（Dominique Jackson）、弗萊明（Connie Fleming）和菲利普（Aaron Rose Philip）等人「為我爭取了發展空間」。
獲得這一年度獎項的還有凱特摩斯（Kate Moss）、貝拉哈蒂（Bella Hadid）和卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）。
2019年，舊金山模特經紀公司Look幫助16歲的康薩尼與IMG Models簽約。此後，她為香奈兒、Stella McCartney、Victoria′s Secret等走秀。
疫情爆發之初，康薩尼就因其詼諧幽默的風格在社交媒體上嶄露頭角，現在她在TikTok上擁有400多萬粉絲。
她在獲獎後接受「Dazed」雜誌採訪時開玩笑地唱道：「從最底層開始，如今走到這裡，我被震驚了。」
她甚至成為英國流行歌手Charli XCX的「Brat」專輯的靈感來源，與其他幾位網路「it girl」一起在該專輯的一首單曲「360」的音樂視頻中露面。她們包括灣區同胞張伯倫（Emma Chamberlain）、義大利裔美國模特福克斯（Julia Fox）、以及費城出生的模特及演員奈弗（Hari Nef）。
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