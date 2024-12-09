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史上首位 蘇諾瑪縣跨性別女性奪倫敦模特兒大獎

編譯組╱綜合報導
蘇諾瑪縣居民康薩尼成為第一位贏得倫敦年度模特兒大獎的跨性別女性。（取自TikTok）
蘇諾瑪縣居民康薩尼成為第一位贏得倫敦年度模特兒大獎的跨性別女性。（取自TikTok）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，蘇諾瑪縣的康薩尼（Alex Consani）創造了史上第一位在倫敦年度時尚大獎Fashion Awards上獲得年度最佳模特（Model of the Year）稱號的跨性別女性。

這位21歲的拍達路瑪高中（Petaluma High School）校友，因其展示個性的喜劇視頻而在社交媒體上廣為人知。她本周早些時候在倫敦Royal Albert Hall舉行的頒獎典禮上，領取了金獎獎盃。

12月2日，她身著土耳其裔英國設計師芬迪克魯（Dilara Findikoglu）設計的交織著英國國旗的無肩帶奶油色迷你裙，說道：「在接受這個獎項時，我不能不感謝那些在我之前的人，特別是那些真正為我今天所處的空間而奮鬥的黑人跨性別女性。」

她說，同為跨性別模特的傑克遜（Dominique Jackson）、弗萊明（Connie Fleming）和菲利普（Aaron Rose Philip）等人「為我爭取了發展空間」。

獲得這一年度獎項的還有凱特摩斯（Kate Moss）、貝拉哈蒂（Bella Hadid）和卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）。

2019年，舊金山模特經紀公司Look幫助16歲的康薩尼與IMG Models簽約。此後，她為香奈兒、Stella McCartney、Victoria′s Secret等走秀。

疫情爆發之初，康薩尼就因其詼諧幽默的風格在社交媒體上嶄露頭角，現在她在TikTok上擁有400多萬粉絲。

她在獲獎後接受「Dazed」雜誌採訪時開玩笑地唱道：「從最底層開始，如今走到這裡，我被震驚了。」

她甚至成為英國流行歌手Charli XCX的「Brat」專輯的靈感來源，與其他幾位網路「it girl」一起在該專輯的一首單曲「360」的音樂視頻中露面。她們包括灣區同胞張伯倫（Emma Chamberlain）、義大利裔美國模特福克斯（Julia Fox）、以及費城出生的模特及演員奈弗（Hari Nef）。

跨性別 舊金山 義大利

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