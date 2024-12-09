金山灣區中華民國國慶委員會 舉辦感恩餐會謝僑界

賴銘琪與夫人雲雯蓁在眾人的簇擁下切開蛋糕。（記者李宗敏╱攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會7日晚在華僑文教中心舉辦感恩餐會，答謝僑界各社團的支持和志工們的貢獻。台北駐舊金山經文處處長賴銘琪和夫人雲雯蓁、僑教中心主任莊雅淑、僑務委員李文雄、魏德珍、僑務諮詢委員崔競乾、林貴香等出席了活動。

國慶委員會主任委員葉雲河代表全體委員感謝到場來賓的支持與鼓勵。他表示，接下來還有1月1日的元旦升旗任務，希望大家帶親朋好友一起共襄盛舉。

11月11日至15日，葉雲河率領金山灣區中華民國國慶委員會訪問團赴台，以交流共識，凝聚力量為主題，拜會多個政府機關和國家政府，包括僑務委員會、外交部、立法院、台北、新竹、台中、台南、與高雄等城市，訪團受到熱烈歡迎，行程成果豐碩。

葉雲河表示，這次國慶委員會首次赴台訪問交流，為灣區僑界和國內建立了一座橋梁，讓僑委會以外的國內單位，對國慶委員會不再陌生，為之後雙方的互訪和增加聯繫打開大門。希望繼續跟國內有更多的溝通。

賴銘琪提到，他從事外交工作35年，其中23年派駐國外，參加過超過40次的國慶升旗，每一次都非常感動，充分感受到海外僑胞對中華民國的感情既真誠又濃厚。（記者李宗敏 / 攝影）

賴銘琪致詞表示，葉雲河勇於承擔重任，經驗豐富，志工、幹部、委員和僑界朋友出錢出力，國慶升旗儀式得以順利、圓滿、成功舉辦。國慶委員會就像一個大家庭，雖然來自不同僑團，但有一個共同目標：支持中華民國、支持自由民主，支持台灣。

賴銘琪提到，他從事外交工作35年，其中23年派駐國外，參加過超過40次的國慶升旗，每一次都非常感動，充分感受到海外僑胞對中華民國的感情既真誠又濃厚。希望這面青天白日滿地紅的國旗每年都能在灣區升起。