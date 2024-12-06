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iTaiwan台灣美食文化節 冬季滋補養身系列8折起

記者江碩涵╱聖荷西報導
經濟部國際貿易署與外貿協會聯合推出的「TAIWAN SELECT」攜手位於北加的食品商 iTaiwan Foods 推出「台灣美食文化節」，現在進入第四檔活動，這次以「冬季滋補養身」為主題。（iTaiwan Foods提供）
經濟部國際貿易署與外貿協會聯合推出的「TAIWAN SELECT」攜手位於北加的食品商 iTaiwan Foods 推出「台灣美食文化節」，現在進入第四檔活動，這次以「冬季滋補養身」為主題。（iTaiwan Foods提供）

經濟部國際貿易署與外貿協會聯合推出的「TAIWAN SELECT」，攜手位於北加的食品商 iTaiwan Foods 推出「台灣美食文化節」，現在進入第四檔活動。這次以「冬季滋補養身」為主題，推出多項優質產品全面八折起，安永鱸魚精更有預購優惠，希望透過台灣優質食品，替消費者在寒冬中注入溫暖與活力。

iTaiwan Foods表示，安永鱸魚精被譽為「健康御品」，濃縮鱸魚精華是以新鮮鱸魚製成，富含豐富蛋白質與多種必需營養素，不僅能增強體力，還能在寒冷季節為身體提供所需的營養，特別適合冬季進補及提高免疫力

對於繁忙的現代人來說，安永鱸魚精是款方便而有效的滋補佳選。活動期間 12為3日至8日，安永鱸魚精有「超值預購優惠」，兩盒組合價只要116元，另外12月7日、8日周末兩天三家門市店面也安排特別試吃活動，邀請消費者親臨門市品嘗，感受滋補效果，安永鱸魚精周末兩天都有試吃，但有限量，7日試吃內容是源順阿里山黑豆五穀粉，8日則有明德龍眼甜酒釀。

除安永鱸魚精外，活動還推出多款適合冬季養生的滋補食品，包括明德甜酒釀、紫米釀，這兩項產品富含鈣質、胺基酸，腸胃好吸收，可輔助改善脹氣與手腳冰冷問題。另有71年製油經驗、熱銷第一的梅山合作社帶來優質苦茶油與黑麻油。

還有熱銷的源順黑米芝麻糊、蓮子杏仁霜、黑豆五穀粉及山藥薏仁漿等方便沖泡飲品，及老傳家黑糖老薑母茶等。iTaiwan Foods表示，這些產品不僅帶來健康養生的效益，還充滿著濃郁的台灣味，讓這個冬天充滿溫暖與幸福。

iTaiwan Foods邀請消費者活動期間蒞臨門市，感受台灣滋補食品的獨特魅力，並透過優惠活動為自己和家人帶來冬季的健康守護。Taiwan Select 與 iTaiwan Foods 希望透過「台灣美食文化節」，讓更多人了解台灣的健康養生之道，並分享來自台灣的溫暖。

聖荷西門市地址：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

奇諾岡門市地址：13089 Peyton Drive , Unit G , Chino Hills, CA 91709

羅蘭門市地址：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

iTaiwan Foods同時也推出線上購物平台，可至網站（https://itaiwanfoods.com）購物，滿99美元免運費，精選活動商品85折起。

經濟部國際貿易署與外貿協會聯合推出的「TAIWAN SELECT」攜手位於北加的...
經濟部國際貿易署與外貿協會聯合推出的「TAIWAN SELECT」攜手位於北加的食品商 iTaiwan Foods 推出「台灣美食文化節」，這次以「冬季滋補養身」為主題，推出多項優質產品全面八折起，安永鱸魚精更有預購優惠。（iTaiwan Foods提供）

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