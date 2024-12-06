保護青少年 Meta推新功能Screen Smart

為保護年輕用戶安全，Meta推出為青少年量身定製的新功能「Screen Smart」。(取自Meta官網)

Meta在全國地區與家長溝通，並展示其為保護年輕用戶的安全、推出為青少年量身定製的新功能「Screen Smart」，目標是保護青少年免受社交媒體風險。這項活動也在舊金山進行，吸引數十名家長參加，包括家長教師協會的12位代表。

「聖荷西信使報」（Mercury News）報導，Meta近來推出為青少年量身訂做的新帳戶功能，旨在民眾日益擔憂心理健康與社交媒體相關風險的情況下，期以提高青少年用戶安全。Meta青少年安全政策主任羅佩茲(Nicole Lopez)表示，持續聽到父母擔心孩子在網上接觸內容以及上網時間，活動聚集家長共同討論正在開發的Meta特定功能，支持家長與青少年，可獲得安全且適齡的網路體驗。

據報導，澳洲 最近通過一項禁止16歲以下用戶使用社群媒體 的法律。法令對Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、Reddit與X等社交媒體，若未能阻止未成年用戶使用平台，將處以最高約3300萬元罰款。

回應類似擔憂，Meta為旗下的Instagram青少年帳號引入新保護功能。其中包括私人帳號、受限訊息傳送、敏感內容控制、有限互動、睡眠模式與每日時間限制等工具，促進更健康的應用程式使用。16歲以下青少年需家長許可，才可更改這些設定。年齡較大的青少年則有更大彈性，除非他們的帳戶受到監管。

家長還可察看孩子向誰發送訊息，以及正在檢視的主題，提高安全性與透明度。Meta這些新功能正在全球推廣。

Meta總部所在地點聖馬刁縣議員賈力輝(David Canepa)加入42個州檢察長，包括加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)的行列，呼籲在社群媒體貼文附註警告標示。

賈力輝認為，Meta在Instagram採取安全功能是積極一步，但還需更多努力。由於國會並未強制要求社交媒體用程式貼上警示標語，因此取決自發性努力，正如Meta旗下Instagram施行青少年帳號功能，保護他們避免傷害。

羅佩茲表示，Meta積極傾聽家長意見，不斷聽到相同問題，開發青少年帳戶功能，以回應父母對孩子使用社群媒體的擔憂，希望解決這些反覆出現問題。