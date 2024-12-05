A型流感、RSV在灣區擴大流行 專家籲打疫苗

舊金山加大醫學教授甘地醫師表示，對疾病抵抗力較弱的群體，應該盡早為RSV發病率上升做好準備。(ucsf.edu網站截圖)

最近的廢水檢測數據指出，灣區 A型流感病例呈增加趨勢，呼吸道融合病毒RSV也在南灣捲土重來。醫療專家提醒民眾，預防這兩種病毒和COVID-19病毒最有效的方式，就是去打預防針。

SFGATE報導，根據最近的廢水檢測數據，過去幾周灣區的A型流感（Influenza A）病例數呈上升趨勢，A型流感會導致發燒、咳嗽和喉嚨痛等症狀。更糟的是，呼吸道融合病毒RSV （Respiratory Syncytial Virus）也在南灣捲土重來，這兩種疾病的發生率目前仍然偏高。

舊金山加大醫學教授甘地醫師（Dr. Monica Gandhi）對最近的上升趨勢並不感到驚訝。她告訴 SFGATE，人們接種流感疫苗 的比率不如新冠病毒大流行之前。節日聚會和寒冷、乾燥的天氣是病毒大量繁殖的完美條件。許多學校的教職員以及上班族都發現，最近請病假的學生和同事似乎多了很多。

加州 公共衛生部的數據顯示，加州目前只有 11.3%的人口接種了最新版的新冠疫苗。儘管如此，灣區廢水中的COVID-19病毒含量仍然很低。甘地醫師說，公眾在經歷了持續幾個月的「嚴重」夏季病例激增後，目前獲得了暫時性的新冠病毒免疫力。

現在甘地醫師建議，對疾病抵抗力較弱的群體，應該盡早為RSV發病率上升做好準備。因為這種疾病對於極端年齡的人來說可能會非常嚴重，她鼓勵老年人每年接種RSV疫苗，這種疾病可能會導致咳嗽、流鼻涕和發燒等症狀。儘管這種疾病通常症狀很輕微，並會自行痊癒，但對於75歲及以上的成年人以及患有慢性疾病或免疫系統失常的人來說，可能是會致命的。

預防COVID-19病毒、呼吸道融合病毒RSV和A型流感病毒引起的疾病，方法其實不只一種，但最有效的簡便方式，就是去打最新版的預防針。打過預防針，年節的派對就可以比較不用擔心的去參加。