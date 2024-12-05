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北加州幼兒園爆槍案2童受傷 槍手自盡

編譯組/綜合報導
警察站在羽河復臨學校外，靠近一具以防水布覆蓋的屍體，該地點為4日於加州奧羅維爾發生槍擊案的現場。（美聯社）
警察站在羽河復臨學校外，靠近一具以防水布覆蓋的屍體，該地點為4日於加州奧羅維爾發生槍擊案的現場。（美聯社）

沙加緬度蜂報報導，加州北部布特縣(Butte County)4日一所信仰為基礎的小學發生槍擊案，一名疑似槍手已死亡，兩名分別為五歲和六歲的男孩中彈受傷，並被送往醫院接受治療。

4日下午1點左右，布特縣副警長接到911報告，指疑似槍手在奧羅維爾(Oroville)附近考克斯巷（Cox Lane）的羽河復臨學校（Feather River Adventist School）校園向學生開槍。

布特縣警長霍尼亞（Kory Honea）表示，副警長和其他執法人員趕到現場時，發現一名疑似槍手的男子已死亡。該男子被發現倒在地上，疑似因開槍自盡而死。另有兩名學生中彈，已被送往醫院治療，其中一人由直升機送往醫院。

霍尼亞在下午4點30分左右的更新中表示，兩名受傷學生均為幼兒園學生。他說：「他們仍在接受治療，這是他們最終康復的好跡象。」

警長表示，初步調查顯示，槍擊案發生在槍手與校長會面後。他指出，此人進入校園是為了與校長討論註冊學生的可能性，但「尚未核實這是否屬實，這是目前掌握的信息」。

霍尼亞表示，「會面結束後不久，校長聽到槍聲和尖叫聲，隨後發現兩名學生中槍」。他指出，當局相信已確認槍手的身分，但尚未公開其姓名。他補充說，槍手與學生或學校之間似乎沒有關係，也沒有帶孩子來到校園。該男子駕駛一輛灰色四門轎車抵達校園，持有一把手槍。霍尼亞表示，初步跡象顯示，槍手可能是通過共乘服務到達學校的。

校園內其他學生被集中安置在體育館，隨後被安排乘車前往奧羅維爾拿撒勒教堂（Oroville Church of Nazarene），並與家長團聚。霍尼亞在早前的新聞發布會中說：「學校已被封鎖，威脅已解除。目前我對這裡任何人的安全不再感到擔憂。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）的辦公室正在關注此次槍擊事件。

位於加州奧羅維爾的羽毛河復臨學校4日發生槍擊案，警方封鎖現場。（美聯社）
位於加州奧羅維爾的羽毛河復臨學校4日發生槍擊案，警方封鎖現場。（美聯社）

槍擊 加州 紐森

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