命案結案陳詞拋震撼彈 辯方播鮑勃李持利刃影片

Cash App創辦人鮑勃‧李命案辯方律師贊格內（左下）在結案陳詞中抛出震撼彈，播放了一段鮑勃‧李疑似手持刀刃的影片。（美聯社）

Cash App創辦人鮑勃‧李（Bob Lee）命案嫌犯莫梅尼（Nima Momeni）的律師3日在進行結案陳詞時抛出震撼彈，播出一段顯示鮑勃‧李手持刀刃的影片。

根據辯方律師贊格內（Saam Zangeneh）的說法，在鮑勃‧李掏出刀子後，莫梅尼出於自衛迅速採取行動，才刺死了鮑勃‧李。這是在這場於舊金山 高等法院進行了六周的審判中，陪審團首次看到這段影片。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這段影片是鮑勃‧李在去年4月4日黎明前黑暗中死亡的幾小時前，被舊金山夜店Battery的監視攝影機拍到的。贊格內稱，影片顯示，鮑勃‧李用這把刀從一個袋子中挖出要和友人莫哈札比（Bo Mohazzabi）一起吸食的古柯鹼。

贊格內指著可辨認、但不十分清晰的畫面說：「就是這把刀，它一直都在。」贊格內表示，它與殺死鮑勃‧李的那把長7吋的武器形狀相符。

在開庭結束後，贊格內在法院走廊上激動地對媒體表示，他的團隊搜尋了數千小時的監視器錄影，找到了這段內容。贊格內指責檢方蓄意「埋葬」了這段影片，在整個審判過程中完全沒有提到。

贊格內補充，他不明白為什麼他的理論與DNA 證據不符。DNA證據顯示，凶器刀柄上只有莫梅尼的DNA，而刀刃上只有鮑勃‧李的DNA。他還表示，他手上也沒有關於鮑勃‧李是從哪裡拿到這把刀的訊息。

贊格內在結案陳詞中強調，凶器是一把Joseph Joseph削皮刀，是一種常見的廚房用具，在任何地方都買得到。檢方稱，這把刀確實是來自莫梅尼妹妹卡札爾（Khazar Momeni）的家中，但拿走這把刀的不是鮑勃‧李，而是莫梅尼。

贊格內表示，鮑勃‧李當時是一個連吸了91個小時古柯鹼的癮君子，在莫梅尼開了一個不當的玩笑後整個抓狂。

檢察官塔萊（Omid Talai）在回應贊格內最後提出的論點時，並沒有提及首次出現的影片，但表示贊格內的辯護是基於一系列與現實不符的「巧合」。

塔萊對陪審團說：「辯方的結案陳詞具有誤導性，有些是錯誤的，有些是虛假的。你們覺得，你們該相信欺騙你們的人，還是該相信科學和常識？」

鮑勃‧李前妻克莉斯塔（Krista Lee）對紀事報說，她認為影片中鮑勃‧李拿的金屬物品是他經常用來舀古柯鹼的襯衫領撐（collar stay），而不是一把刀。她說：「我知道這是領撐，因為這是鮑勃唯一用（來舀古柯鹼）的東西：金屬領撐。他吸毒非常謹慎，不是那種會拔出刀子挖一大匙毒品 吸的人。」