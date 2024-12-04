灣區BART擴展 交通效率與環保並進

聖塔克拉拉縣將於2025年迎來捷運BART變革性的交通擴展項目。圖為項目工程示意圖。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉縣將於2025年迎來捷運BART變革性的交通擴展項目，不僅將提供超過上萬個灣區 工作機會，還將顯著改善區域交通效率和環境可持續性。

聖塔克拉拉縣政府表示，這一專案聚焦於減少交通擁堵和碳排放，為舊金山市、屋崙和聖荷西 之間的主要通勤道路（如I-80和I-680）提供環保出行選擇。聖塔克拉拉車站及其相關基礎設施將成為未來交通的重要樞紐，預計連接區域內多種交通方式，包括重型鐵路、輕軌、公共汽車服務及加州 高鐵。這一擴展項目還將直接令聖塔克拉拉大學和聖荷西州立大學獲益，超過5600名學生及其他教職員工將得以利用便利的公共交通系統。

今年6月，該項目在聖塔克拉拉車站破土動工，啟動了早期建設工作。隧道掘進機將在此地開始掘進，2026至2027年將迎來主要建設階段，預計2034年竣工，2037年正式投入使用。

在資金方面，專案獲得了聯邦政府的51億元資助，結合地方稅收舉措以及州和地區資金，專案總資金已經涵蓋絕大部分，僅剩約7億美元缺口。預計通過額外的州撥款及成本優化措施填補。

專案設計強調乘客體驗與可持續性。在車站設計中，採用了便利通行、綠色材料及環保設施，支持步行和騎行等低碳出行方式。例如，28街車站計畫提供1200個停車位和250個自行車停車位元，並連結快速公交網站。市中心聖荷西車站預計到2040年將吸引日均27900名乘客，並配備270個自行車停車位。

專案還支援周邊區域的交通導向型發展（TOD），通過與非營利組織及開發商合作，為社區增加住房及工作機會。同時，VTA還設立了社區資助項目，推動當地政策實施、社區復原力及公共參與。

其中，聖荷西的 Diridon車站將成為加州最大的交通樞紐，連接Caltrain、輕軌和高鐵等多種交通方式。通過多方協作，該樞紐將實現無縫換乘，為學生、居民和工作者提供便利、綠色的出行選擇。