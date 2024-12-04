聖荷西「公園裡的聖誕節」12月8日無障礙日 開放預約

「公園裡的聖誕節」有超過40組的玩偶歌唱展示台，可愛的故事內容與音樂頗受小孩喜愛。（記者孫愛薇／攝影）

聖荷西 （San Jose）經典聖誕活動「公園裡的聖誕節 」（Christmas in the Park），由灣區 多家企業贊助免費入場。活動頗受居民喜愛。今年「無障礙周日」（Accessible Sunday）為12月8日，提供行動不便與特殊需求的孩童申請。無障日中將有降低音量與安排無障礙空間等貼心服務。

「公園裡的聖誕節」有趣的燈飾與免費入場，一直是灣區居民的聖誕燈飾首選之一。（活動官網截圖）

從1980年開始舉辦的「公園裡的聖誕節」，有超過40組的音樂玩偶歌唱展示台，以及超過65呎高的聖誕樹。由贊助商與組織認領的創意聖誕樹組成夢幻森林，讓遊客在充滿燈光與歌聲的聖誕氛圍中散步。由於地處聖荷西市區正中心又免費入場，每年吸引眾多民眾來觀賞，

為了照顧特殊兒童，活動安排採預約制的「無障礙周日」。因不少特殊兒對於環境擁擠與聲音敏感，其中「感官友善聖誕老人」（Sensory Santa）讓特殊兒有較為安靜與私密的空間與聖誕老人單獨拍照。

「無障礙周日」裡，將有友善聖誕老人讓特殊兒有較為安靜與私密的空間與其單獨拍照。（活動官網截圖）

「無障礙周日」還將有故事時間、雪花製造機、各式演出以及相關組織的攤位展出，希望能讓特殊兒童在輕鬆的狀態下在這一天感受到聖誕節的魅力，另有延伸活動，聖安德烈斯地區中心（San Andreas Regional Center）在12月中規畫了多個時段，特別為特殊兒安排與聖誕老人見面拍照。

「公園裡的聖誕節」已於11月29日開幕，預計展出將到1月1日。每日從中午12時到晚間10時展出，展出地點位在Plaza de Cesar Chavez Park。