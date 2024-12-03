聖塔克拉拉「節日家居裝飾大賽」開跑 可與鄰居組隊參加

聖塔克拉拉市2024年節日家居裝飾大賽海報。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市文化委員會（Cultural Commission）宣布，2024年節日家居裝飾大賽啟動，歡迎聖塔克拉拉市居民參與這項慶典。無論是初次參賽的新手，還是曾多次參與的資深選手，都能透過這次活動展示他們的創意與節日裝飾，分享家庭的節日傳統，營造社區的溫馨氛圍。

主辦單位表示，本次活動開放所有聖塔克拉拉市的居民參與，無論是獨立住宅、公寓、聯排別墅或其他住宅形式。參賽者可以選擇個人報名參賽，或以小組的形式參賽。每個小組最多可以有八個家庭。每組都需由一位組長提交報名資料。組員必須是同一社區的居民，例如鄰里或同一街道上的家庭，確保大家能一起展現集體的創意與合作。

賽事將根據五大評選標準進行評定：裝飾的照明效果、創意性、整體的主題呈現、裝飾背後所傳遞的意義和故事，以及整體裝飾的視覺效果。文化委員會的成員將親自前往各參賽地點進行現場評審，評選結果將根據各家庭或小組的裝飾特色以及其所表達的節日氣氛來決定。

參與的六個區，每個區將評選出一名優勝者。此外，還將選出「最佳團體獎」與「最佳個人裝飾獎」。所有獲獎者將收到一塊精美的庭院標誌獎，以表彰其在裝飾創意上的努力。市長還將為優勝者頒發特別證書，且獲獎家庭或團體的照片將在聖塔克拉拉市的官方網站和社交媒體平台上展示，進一步向市民分享他們的節日創意。

最終的獲獎名單將於12月23日晚間在聖塔克拉拉市文化委員會的Facebook和Instagram帳號發布，並透過電子郵件通知獲勝者，將會安排專員送達獎品。

為確保參賽者符合規定，所有參賽作品必須填寫並提交線上報名表格。比賽僅限聖塔克拉拉市居民參與，並且只評選住宅外部裝飾的美感與創意。透過此活動，文化委員會不僅希望讓更多居民參與節日慶祝，還希望透過展現多樣的節日傳統，促進社區的凝聚力。