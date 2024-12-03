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美「網購星期一」銷售額 預計達132億元

記者龔玥／聖荷西報導
亞馬遜「網購星期一」促銷活動今年從11月30日開始。（亞馬遜官網）
亞馬遜「網購星期一」促銷活動今年從11月30日開始。（亞馬遜官網）

每年感恩節後，「黑色星期五」（Black Friday）和「網購星期一」（Cyber Monday）成為消費者購物的高峰時段。這兩個重要購物日各具特色，為消費者提供不同的優惠體驗。

與黑色星期五不同，網購星期一完全專注於線上購物，是為追求方便和技術型消費者而設計的購物節日。電商平台和零售商傾向於在這一天推出網路獨家折扣。電商平台、品牌商家和零售巨頭紛紛推出優惠活動，涵蓋各種產品領域，為消費者提供了豐富選擇。

據報導，美國2023年網購星期一銷售額達到創紀錄的124億元，同比增長9.73%，多達9400萬消費者在網購星期一購物。

根據Capital One銀行預測，2024年網購星期一的銷售額將進一步增長，預計達到132億元。這顯示了網購星期一的持續強勁增長勢頭，成為美國消費者線上購物的高峰時刻。

從清晨開始，知名電商平台如亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）和Target等紛紛上線促銷活動，引發眾多消費者下單搶購。

亞馬遜今年網購星期一銷售活動提前從11月30日開始，一直持續到12月2日星期一結束。活動每天都會推出新的優惠，為購物者提供在整個周末和網購星期一省錢的新機會。

沃爾瑪的網購星期一於12月1日啟動，沃爾瑪會員從12月1日下午5時開始可提前享受優惠。非會員12月1日晚上8時起開放，持續至12月2日午夜。

Target的2024年網購星期一促銷活動從12月1日開始，到12月2日結束，部分商品可享受最高50%的折扣。

網路安全專家表示，網購星期一是網購的絕佳機會，但也帶來了大量的網路詐騙活動。騙子利用購物高峰期，透過製造假優惠、虛假網站和網路釣魚活動，欺騙不知情的消費者提供個人資訊或支付款項。一種常見的騙局是偽造網站，這些網站看起來與官方網站一模一樣，實際上卻是專門用來竊取支付資訊。

為了避免這種騙局，最安全的做法是直接在信任的零售商網站上購物，確認網站的安全性，尤其是查看網址是否以 https開頭。在輸入個人資訊之前，務必驗證該網站是否可靠。

網路釣魚也是在這段時間內廣泛發生的騙局。詐騙者會發送看似來自知名零售商的電子郵件或資訊，通常會提供誘人的優惠，誘使消費者點擊惡意連結或輸入敏感資訊。

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