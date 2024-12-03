「旅遊星期二」登場 機票、住宿推優惠

近年來，旅遊星期二提供不少旅遊相關促銷優惠，包括航班等。（ABC電視台畫面）

隨著供應商、航空公司和連鎖酒店降價，近年來旅遊產業有個專屬的「旅遊星期二」（Travel Tuesday），多個平台在這天全面推出航程、酒店住宿等旅遊相關優惠。今年的旅遊星期二就在今天（3日）。

獨立報（independent.co.uk）報導，許多消費者利用感恩節 （Thanksgiving）後的「黑色星期五 」（Black Friday）、「網購星期一」（Cyber Monday）等促銷找尋最佳優惠。大多數優惠交易於2日「網路星期一」結束，各公司結束繁忙的銷售期，然對旅遊業來說，黑色星期五只是個開始。

每年網購星期一的第二天就是旅遊星期二，這天就像是網路星期一之於科技產業和線上交易一樣。獨立報旅遊記者卡爾德（Simon Calder）表示，從短期來看，11月尾聲的幾天及12月前兩周，是全年旅遊業淡季，此時航空公司會降低票價吸引旅客。因此，猶豫是否要預定假期的消費者，可把握旅遊星期二。

這個名詞是由線上預訂平台Hopper提出，他們發現感恩節後的周二是預定機票 的黃金時間。根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）數據，從2021年到2023年間，關於Travel Tuesday的搜尋量增長超過500%。

旅遊行銷平台Sojern數據顯示，2023年美國遊客在旅遊星期二預定飯店、郵輪和機票，與該日前、後兩周相比「顯著增加」。獨立報指出，隨著此一行銷概念逐漸普及，包括英國在內的世界其他地區也可能會出現意想不到的驚喜優惠。