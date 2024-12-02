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機器人電話騷擾不勝其煩 加州檢察長籲遏制

記者劉先進／舊金山報導
州檢察長邦塔與47名總檢察長組成的兩黨聯盟，向聯邦通訊委員會提交意見書，支持委員會的擬議規則，提高機器人電話緩解資料庫的效率，保護消費者免受非法電話騷擾。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔與47名總檢察長組成的兩黨聯盟，向聯邦通訊委員會提交意見書，支持委員會的擬議規則，提高機器人電話緩解資料庫的效率，保護消費者免受非法電話騷擾。（記者劉先進╱攝影）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前與47名總檢察長組成的兩黨聯盟，向聯邦通訊委員會（FCC）提交一份意見書，支持委員會的一項擬議規則，提高機器人電話緩解資料庫的效率，保護消費者免受非法電話騷擾。

聯邦通訊委員會要求所有在美國運營的語音服務提供商，向公共資料庫提供有關其來電顯示認證系統的資訊，以及詳細的機器人呼叫緩解計畫，以減少非法呼叫流量。此次提議的規則還將強化備案要求，並加大對違規行為的處罰力度。各州檢察長在信中認為，這些旨在提高備案者責任感和準確性的提議，對於資料庫繼續成為打擊惡意機器人電話的有效工具而言，非常必要。

機器人電話緩解資料庫，是由聯邦通訊委員會創建的反機器人電話公共資料庫工具。擬議規則旨在通過實施政策來識別有缺陷的語音服務提供商的備案，要求糾正，並對虛假、不完整或誤導性的備案採取強制措施，從而提高向資料庫報告資訊（以及資料庫本身）的效率。在信中，檢察長們表示支持規則，並認為這是兩黨保護消費者免受非法和欺詐性機器人電話騷擾的重要延續。

邦塔表示，機器人電話不僅令人討厭，而且還會助長詐騙，給加州人造成實際經濟損失。這是一個全國性的問題，也需要全國性的解決方案。機器人電話緩解資料庫，是打擊非法自動電話的重要資源，不應僅被視為一種形式。很榮幸能加入這項兩黨合作，確保相關工具能夠有效打擊機器人電話，保護消費者。

州檢察長辦公室說，邦塔致力於在加州執行消費者保護措施，並在全國範圍內為保護消費者發聲，包括努力制止非法機器人電話。他是反自動電話多州訴訟特別工作組的一員，該工作組由51名兩黨總檢察長組成，負責調查並向那些將大量非法自動電話引入美國或在美國境內傳播的人採取法律行動。

州檢察長邦塔與47名總檢察長組成的兩黨聯盟，向聯邦通訊委員會提交意見書，支持委員...
州檢察長邦塔與47名總檢察長組成的兩黨聯盟，向聯邦通訊委員會提交意見書，支持委員會的擬議規則，提高機器人電話緩解資料庫的效率，保護消費者免受非法電話騷擾。（取自FCC官網）

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