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Trader joe's限量站立袋 獲好評秒售罄

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
折疊式站立設計受到消費者好評，裝載物品非常好用。（記者孫愛薇╱攝影）
折疊式站立設計受到消費者好評，裝載物品非常好用。（記者孫愛薇╱攝影）

頗受華人喜愛的生鮮百貨超市Trader joe's，在感恩假期前後陸續上架各門市，限量的站立可摺疊購物托特袋（Stand-Up Collapsable Grocery Tote），不少人潮眾多的門市公告一位消費者限購一件站立袋規定。折疊式站立設計受到消費者好評外，原價3.99元的站立袋在網路平台ebay轉售價更高達39.99元。

這款站立可摺疊購物托特袋，以堅硬又彈性的四個側面與底板，打開時能站立裝載物品，收納時則可以摺疊成單片收納狀態，有消費者分享，這種有堅硬盒狀的設計，非常適合裝一些容易壓壞的物品，譬如糕點、麵包與雞蛋等商品。由於使用一般的購物袋放置在後車廂時，購買的商品可能從袋中滾動出來，造成損傷，這款站立袋則可以保護物品。

有別於其他款的Trader joe's購物袋，限購至少為一位消費者可以購買兩到四個，這款站立袋甚至開出一位消費者僅能購買一件的限制。各門市上架後，僅三到四天就完售一空，造成網路電商平台轉售價格一路飆揚，從14.99出價，甚至開出一件39.99的價格，轉售價翻上十倍。

Trader joe's門市公告一位消費者限購一件站立袋規定。（記者孫愛薇╱攝影...
Trader joe's門市公告一位消費者限購一件站立袋規定。（記者孫愛薇╱攝影）

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