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特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

東灣Cybertruck車禍 倖存者是20歲大學生

編譯組╱綜合報導
東灣Piedmont特斯拉Cybertruck車禍的受害人與倖存者已確認。(圖截取自電視畫面)
東灣Piedmont特斯拉Cybertruck車禍的受害人與倖存者已確認。(圖截取自電視畫面)

舊金山紀事報」報導，日前在東灣比德蒙(Piedmont)發生特斯拉Cybertruck車禍事故的倖存者米勒(Jordan Miller)，是麥迪遜威斯康辛大學的20歲商學院學生。

米勒的母親莎曼沙(Samantha Miller)向「舊金山紀事報」證實，米勒在當地一家醫院加護病房陷入昏迷數天後，正在接受手術。家人希望他可以完全恢復。

莎曼沙描述，這起Cybertruck車禍的其他三名乘客是兩名年輕男子、一名女子，他們是在學校和球隊認識的朋友。尼森(Jack Nelson)與狄克森(Soren Dixon)是曲棍球運動員，在車禍中喪生，另一名女性死者是塚原(Krysta Tsukahara)。

米勒有接觸曲棍球，也踢足球。

車禍事故車輛中的四人，皆畢業自比德蒙高中(Piedmont High School)，目前是大學二年級學生。

車禍發生當時正值感恩節假期當周的27日凌晨3時，地點在比德蒙的Hampton Road與King Avenue上。警方收到iPhone發出的緊急警報後兩分鐘趕到。

當局仍在調查事故原因，車禍並未涉及任何其他車輛。

比德蒙警察局營運指揮主管莫諾漢(Capt. Chris Monohan)表示，他們認為，這輛事故車輛可能超速行駛、越過路緣，撞上水泥牆，然後卡在牆與樹之間。當警察抵達現場時，Cybertruck被火焰吞沒，火焰高度是卡車的兩倍。

米勒的母親說，米勒是車上一名乘客，但不知他坐在哪個座位。

塚原與狄克森的家屬並未立即回覆「舊金山紀事報」評論。根據LinkedIn，塚原是Savannah藝術與設計學院學生。

在Instagram發布一條貼文，一名自稱是狄克森大學室友的學生表示，他是最好的朋友與室友，永遠樂觀、充滿樂趣。貼文後還有數十條評論表示哀悼，根據男子大學曲棍球協會稱，狄克森在南加大打曲棍球。

舊金山 南加大 特斯拉

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