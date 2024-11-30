聖縣輕罪嫌犯 可以「有條件」在家過節

聖塔克拉拉縣將在12月透過「第二次機會行動」，為某些收到輕罪刑事逮捕令的人提供避免入獄的機會。（記者葛歆睿╱翻攝）

據KRON新聞報導，聖塔克拉拉縣將在12月為某些收到輕罪刑事逮捕令的人提供避免入獄的機會。他們會收到法院傳票 ，等待上庭。雖然這並不完全是一張「免入獄」卡，但能夠讓一些人在節日季享受與親友聚會時光。

該計畫名為「第二次機會行動」（Operation Second Chance），是聖塔克拉拉縣警察局和南灣其他執法機構之間的合作項目。縣警局本周在一份聲明中表示，「該計畫適用於大多數輕罪逮捕令，無論保釋金額多少」、「但是，某些逮捕令不符合該計畫的資格」。

第二次機會行動中不包含的逮捕令包括：重罪逮捕令；逮捕令上標有「禁止保釋和釋放」；任何涉及暴力（包括家庭暴力）的逮捕令；任何涉及槍支 的搜查令；任何涉及拒捕的逮捕令；任何涉及向官員提供虛假資訊的搜索令。

據聖塔克拉拉縣警察局稱，收到合資格逮捕令的個人，可以在12月前往聖塔克拉拉縣執法機構領取傳票。傳票將包括「承諾出庭」的出庭日期。

官員稱，2007年至2017年間，有超過3500人參與了「第二次機會行動」以解決逮捕令。

自首地點和時間的完整清單可以在聖塔克拉拉縣網站上找到。