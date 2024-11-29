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東灣4生開Cybertruck撞車起火3死1傷 推測非鋰電池起火

編譯組／綜合報導
東灣四名年輕學生開特斯拉Cybertruck撞車起火，釀成造成三死一重傷悲劇。(圖截取自電視畫面)
東灣四名年輕學生開特斯拉Cybertruck撞車起火，釀成造成三死一重傷悲劇。(圖截取自電視畫面)

感恩節前夕，東灣比德蒙(Piedmont)27日發生毀滅性車禍意外事故，四名比德蒙年輕學生開特斯拉Cybertruck撞車起火，造成三人當場死亡、另一人重傷。比德蒙警長包爾斯(Jeremy Bowers)表示，全案正在調查中，速度可能是導致事故原因。

舊金山紀事報報導，事故發生於27日凌晨3時許，一名在事故發生當時、騎在事發車輛後面的騎士，救出第四名乘客，並被送往醫院。當警察接獲報案、抵達現場時，Cybertruck已被火焰吞沒，燃火高度是車輛高度的兩倍。

趕到的警察無法用滅火器撲滅猛烈火焰，但消防局抵達現場後，很快將火勢撲滅。皮德蒙消防隊長布蘭根 (Dave Brannigan) 表示，撲滅火焰快速，顯示不太可能是車上大型鋰離子電池起火。他認為，這場車禍意外「更像是典型的汽車火災」。

包爾斯在回答有關近來Cybertruck被召回的問題時說︰「沒有證據表明，機械效應是造成這場車禍意外的主要原因。」

根據ABC-7電視報導，警方以家庭隱私為由，不願透露事故車輛上四名受害者的任何身分資訊。但據了解，他們都是比德蒙高中(Piedmont High School)2023年畢業生與大學二年級學生。

比德蒙學區發言人寫給舊金山紀事報聲明指出，尚未確認有關受到意外事故影響的相關人士，但是，生命損失是深切悲劇，讓佳節假期變得哀傷。學區向受到這場悲劇影響的家庭與親人，表達衷心哀悼。

事故發生在Hampton Road與King Avenue附近，民眾前往默哀和獻花，民眾已在事故現場捐出共1500朵花。意外現場有一棵被火燒焦的樹。

比德蒙市長卡維諾(Jen Cavanaugh)28日在該市一年一度的感恩火雞節日快跑活動中，帶領參賽民眾默哀。感恩火雞節快跑活動、因為意外事故而更改路線，因為原來路線會經過受害者的住家。

一名比德蒙居民受訪時表示，當地社區很小，幾乎每個人都彼此認識，意外悲劇影響到每個人。東灣比德蒙市僅約有1萬名居民。

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