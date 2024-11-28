我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

灣區台灣商會感恩節慈善餐會 為社區送暖

記者龔玥╱聖荷西報導
舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會，準備分發熱食。(記者龔玥/攝影)
舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會，準備分發熱食。(記者龔玥/攝影)

第24屆舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會26日在centerville presbyterian教堂舉行，幫助了近500名弱勢群體。本次活動得到多個社區組織與教會的支持，為社區提供了溫暖關懷和美好回憶，見證了一場充滿愛心與感恩的活動。

活動提供了500份熱食及飲料，還有蛋糕和各式零食。從下午4點開始，感恩節晚餐開始發放。熱騰騰的食物不僅滿足了味蕾，更讓到場的社區居民深刻體會到感恩節的精神。活動還準備了毛毯贈給到場者，讓他們感受到節日的溫暖。

合影。(記者龔玥/攝影)
合影。(記者龔玥/攝影)

舊金山灣區台灣商會會長周威宇感謝所有支援活動的單位和個人。他說：「感恩節是分享與愛的節日，希望通過餐會的舉辦，將這種精神傳遞給更多人。每一份捐款、每一個志願時刻，都代表了社區的關懷，我們一起讓這個節日更加有意義。」

舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會熱火朝天的現場。(記者龔玥/攝影)
舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會熱火朝天的現場。(記者龔玥/攝影)

台北駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌及僑教中心主任莊雅淑到場，肯定此次慈善活動的意義，並對各界的愛心奉獻表示讚賞。

本次活動離不開企業的鼎力支援。Landway總裁陳陽明慷慨捐贈了大量物資，成為本次慈善活動的重要支持者。陳陽明長期致力於社區服務，用實際行動詮釋了企業回饋社會的使命。

活動特別設設了禱告環節，由不同語言的牧者用台語、西班牙語和英語進行祝禱。不僅表達了對感恩節的感激之情，也象徵著台灣商會的文化多樣性和包容精神。

餐會的成功離不開社區力量的凝聚。除了台灣商會與愛台灣協會，多個合作組織也積極參與。會長周威宇特別感謝所有會員、志願者的慷慨捐款與時間付出。「這不僅僅是一頓飯，更是一份來自心底的溫暖和愛意。」他說，「在這個越發寒冷的季節，我們希望通過這樣的活動為社區弱勢群體帶來溫暖，也讓每個人感受到感恩節的真諦。」

舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會，工作人員忙碌地分發食物。(記者龔玥/攝影)
舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會，工作人員忙碌地分發食物。(記者龔玥/攝影)

感恩節 舊金山 灣區

上一則

過度支出+財務惡化 史坦普或調低屋崙信用評級

下一則

候任聯邦參議員謝安達痛批川普 讓司法部變成政治報復機構

延伸閱讀

聽過「斷片星期三」嗎？ 感恩節前夕未列冊的地下節日

聽過「斷片星期三」嗎？ 感恩節前夕未列冊的地下節日
南加這些地方可免費享用感恩節大餐 堂食、外賣都有

南加這些地方可免費享用感恩節大餐 堂食、外賣都有
傳統烤火雞太乾柴...她改良感恩節餐中西合璧 更符華人口味

傳統烤火雞太乾柴...她改良感恩節餐中西合璧 更符華人口味
梅西感恩節大遊行 明天哪些氣球登場？逾千人今先睹為快

梅西感恩節大遊行 明天哪些氣球登場？逾千人今先睹為快
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
川普再次上任後，可能頒布旅行禁令，也可能加大限制留學生入境或工作簽證。不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大門口。（記者劉先進╱攝影）

北加華人留學生拿H1B簽證 加拿大苦等兩月 花費1萬5000元

2024-11-20 18:47
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
嬰兒母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

2024-11-23 22:30
舊金山紀事報曾在選前報導，舊金山一些華裔選民轉向川普，在中文社群媒體上，更是有大量支持川普的聲音。（美聯社）

「我想安定生活」 賀錦麗這回敗在加州治安

2024-11-24 01:17

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級