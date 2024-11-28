灣區台灣商會感恩節慈善餐會 為社區送暖

舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會，準備分發熱食。(記者龔玥/攝影)

第24屆舊金山灣區 台灣商會感恩節 慈善餐會26日在centerville presbyterian教堂舉行，幫助了近500名弱勢群體。本次活動得到多個社區組織與教會的支持，為社區提供了溫暖關懷和美好回憶，見證了一場充滿愛心與感恩的活動。

活動提供了500份熱食及飲料，還有蛋糕和各式零食。從下午4點開始，感恩節晚餐開始發放。熱騰騰的食物不僅滿足了味蕾，更讓到場的社區居民深刻體會到感恩節的精神。活動還準備了毛毯贈給到場者，讓他們感受到節日的溫暖。

合影。(記者龔玥/攝影)

舊金山灣區台灣商會會長周威宇感謝所有支援活動的單位和個人。他說：「感恩節是分享與愛的節日，希望通過餐會的舉辦，將這種精神傳遞給更多人。每一份捐款、每一個志願時刻，都代表了社區的關懷，我們一起讓這個節日更加有意義。」

舊金山灣區台灣商會感恩節慈善餐會熱火朝天的現場。(記者龔玥/攝影)

台北駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌及僑教中心主任莊雅淑到場，肯定此次慈善活動的意義，並對各界的愛心奉獻表示讚賞。

本次活動離不開企業的鼎力支援。Landway總裁陳陽明慷慨捐贈了大量物資，成為本次慈善活動的重要支持者。陳陽明長期致力於社區服務，用實際行動詮釋了企業回饋社會的使命。

活動特別設設了禱告環節，由不同語言的牧者用台語、西班牙語和英語進行祝禱。不僅表達了對感恩節的感激之情，也象徵著台灣商會的文化多樣性和包容精神。