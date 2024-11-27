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網紅涉拉皮條、誘騙罪被捕入獄 曾批評舊金山爆火

記者王子涵╱舊金山報導
溫恩25日上午因涉嫌拉皮條和誘騙罪被逮捕。（取自溫恩Instagram帳號）
溫恩25日上午因涉嫌拉皮條和誘騙罪被逮捕。（取自溫恩Instagram帳號）

溫恩（Ricci Wynne）是一名由毒販轉型為社會活動家的網紅，因多次出現在福斯新聞（Fox News）採訪中，並以批評舊金山毒品問題而出名。根據多家媒體報導，溫恩於25日上午因涉嫌拉皮條和誘騙罪被逮捕而入獄。

根據警方消息，溫恩被捕時身上攜帶了近8萬元現金。

溫恩的Instagram帳號擁有10.5萬名粉絲，他曾在當選市長羅偉的競選活動，拍攝視頻表示支持。

溫恩經常發布舊金山南市場區和田德隆區流浪漢和吸毒者的影片，還被列為政治團體「我們舊金山」（WE San Francisco）的團隊成員。

「我們舊金山」組織負責人卡普蘭（Ben Kaplan）通過郵件表示，溫恩參與活動的程度極低。「他曾參加一場公開的社交聚會，並填寫了一份志願者表格，自行選擇了『活動團隊』作為志願志向，這些資料會自動上傳到我們的網頁。我們從未有機會跟進他的興趣，也未更新網頁，因為活動團隊的工作已被暫停。」

據舊金山標準(San Francisco Standard)報導，警方在機場詢問與溫恩同行的女性是否涉及性交易時，溫恩回答：「她做什麼是她的事。」該女性否認自己被拐賣或從事性工作。

但當警方搜尋該女性的電話號碼時，發現她的照片出現在性交易的網站上。

警方在搜索溫恩位於Fremont街399號28樓的豪華公寓時，警方又找到近7.99萬元現金。這間兩房的公寓月租金約為5500元。

警方還搜查到一輛停在地下停車場的奔馳AMG E43汽車。根據車管局（DMV）紀錄，該車登記在名為蓋奇·溫恩（Gage Wynne）的名下，這輛2023年款的轎車價值約為7.2萬元。

新聞報導曾指出，蓋奇·溫恩是2015年在蘇諾瑪縣毒品掃蕩行動中被捕的可疑海洛因毒販。

警方調查指出，溫恩因涉嫌性侵一名15歲少女而被列為嫌疑人。他在從邁阿密返回舊金山國際機場時被捕，同行的還有一名30歲女性，調查人員懷疑溫恩安排她從事性交易。

警方還搜查了溫恩的三部手機，裡面有性交易的證據，包括價格：每小時500至600元（上門服務），以及700美元（外出服務）。

溫恩過去有販賣管制藥物的紀錄。2019年，他在Snapchat上打廣告「可卡因自助餐」，隨後他因毒品和攜帶武器指控被捕。兩年的牢獄後，法院基於他年少時的困境及吸毒歷史，認為治療才是最佳途徑。

2021年12月，他被釋放並被判三年假釋，被法官要求完成職業培訓、心理健康治療及藥物濫用測試與治療。

溫恩因多次出現在福斯新聞採訪中，並以批評舊金山的毒品問題而出名。（取自Youtu...
溫恩因多次出現在福斯新聞採訪中，並以批評舊金山的毒品問題而出名。（取自Youtube）

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