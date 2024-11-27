馬百樂：將與下任市長羅偉合作 打擊田德隆毒品公開市場

馬百樂表示，第五區內有著相當多的華裔人口，提供多語種的公共服務將是重點。（記者王子涵╱攝影）

馬百樂（Bilal Mahmood）在11月舊金山 第五區市議員選舉中，成功擊敗現任市議員潘正義（Dean Preston）當選。在26日接受本報的採訪中，他表示自己與下任市長羅偉（Daniel Lurie）的目標相同，在上任後將關閉田德隆的露天毒品 市場作為優先事項，尤其是打擊新型致命毒品芬太尼，並確保警局人手充足。

馬百樂曾在歐巴馬政府擔任政策分析師，後創立多個非營利慈善組織。在競選中，馬百樂曾提出毒品市場干預計畫（DMI）。計畫分為三步，第一步使毒品市場喪失功能、逮捕芬太尼毒販；第二步遏止毒品市場，禁止新的毒品毒販進入舊金山；第三步防範毒品市場，增強巡邏警力，投資社區服務等。

他同時表示，自己的轄區內有著相當多的華裔 人口，提供多語種的公共服務將是重點。「我曾與一名急救人員一同出車，為一名華裔長者提供服務。患者可能年近百歲，不慎跌倒，但911調度中心沒有會說中文的人，因此我們只能嘗試用語言翻譯軟件交流。」