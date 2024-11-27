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舊金山法醫辦公室認錯屍 死者家人怒轟

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山法醫辦公室誤認屍體烏龍事件中真正的死者是克里辛格。圖為克里辛格（下排右）與兄姊的合照。（電視新聞截圖）
舊金山法醫辦公室誤認屍體烏龍事件中真正的死者是克里辛格。圖為克里辛格（下排右）與兄姊的合照。（電視新聞截圖）

兩周前，海因斯（Patricia Hines）坐在俄勒岡州家中看電視時，她的大兒子從華盛頓打電話來，告訴她弟弟克里辛格（Jacob Bruce Chrisinger）死了。海因斯難以置信地尖叫：「不可能！他只是在什麼地方遊蕩而已。」

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，海因斯的小兒子克里辛格因為長年吸毒、患有精神疾病，淪為遊民。他有時會在家人的視野中消失長達一、兩年，然後又突然出現。

然而，克里辛格正是舊金山法醫辦公室誤認屍體烏龍事件中真正的死者，也就是說，他已經在2021年去世，當時47歲。

2021年5月7日，舊金山田德隆區的Dahlia Hotel發現了一具屍體。前往現場的法醫調查員在報告中表示，一名飯店員工確認死者是先前被誤認的羅賓遜（James Robinson）。儘管羅賓遜和克里辛格的外型有顯著差異，克里辛格只有5呎4吋高，體重127磅，體型比羅賓遜小很多，而且紋身也不同。但這個錯誤並沒有人注意到。

三年多來，羅賓遜的家人都確信羅賓遜已經死亡。直到今年7月，一位家庭友人在舊金山發現了仍活生生的羅賓遜，這才發現舊金山法醫辦公室搞了一個大烏龍。經過DNA檢測，終於在本月12日確定屍體的真實身分是克里辛格。

海因斯表示，她對舊金山法醫辦公室的這個錯誤感到憤怒。

她說：「我不明白，他們為什麼會讓飯店員工辨認我兒子的屍體？我非常沮喪，感覺雅克（克里辛格）像是一件可以隨手丟棄的東西。我想知道到底發生了什麼事，為什麼他們這麼不在乎？為什麼他們不把我兒子當人看？我很生氣！」

海因斯表示，她正在考慮採取法律行動。

紀事報表示，克里辛格出生於南加州，有兩個哥哥和一個姊姊。海因斯說，克里辛格小時候喜歡打棒球和開玩笑，但他的生活充滿創傷。

克里辛格10歲時在公寓大樓內遭一名男子猥褻，但這名男子最後竟被無罪釋放。海因斯說：「從此以後，他整個性格都變了。」

克里辛格14歲左右開始喝酒、吸毒，並被診斷出罹患躁鬱症，經常惹麻煩。在克里辛格17歲時，全家搬到灣區康柯德（Concord），他的毒癮變得更嚴重。

後來海因斯搬到夏威夷，克里辛格沒多久也跟著搬過去。在夏威夷的五年，克里辛格戒了毒，但他2010年搬回灣區後又再次吸毒，同時變得無家可歸。

舊金山 灣區 夏威夷

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