聖荷西清潔能源開啟綠色債券交易 估年省12%成本

圖為聖荷西清潔能源公司標誌。（圖源SJCE官網）

聖荷西 清潔能源公司（San José Clean Energy，SJCE）日前宣布與加州 社區選擇融資管理局（California Community Choice Financing Authority ，CCCFA）達成創新綠色債券 交易，透過使用免稅清潔能源項目債券來降低能源採購成本。這是聖荷西市在清潔能源領域的首個預付款交易，預計將每年為35萬客戶帶來超過12%的成本節省，進一步推動聖荷西市實現清潔能源轉型和價格穩定。

聖荷西清潔能源公司是由聖荷西市創立的非營利能源供應商，為當地家庭和企業提供具有競爭力的清潔能源服務。公司由聖荷西市能源部門運營，受市議會管理。這筆30年期、免稅的綠色債券金額為12.4億元，在最初的八年內每年將節省870萬元，相當於每年節省超過12%。在2032年9月1日的初始期限結束時，這些節省將累計達到6600萬元。聖荷西清潔能源公司將通過降低電價將這些節省轉嫁給客戶。讓清潔能源的使用更加經濟畫算，確保居民和企業能夠享受到負擔得起的清潔能源選擇。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示：「很自豪聖荷西定位為清潔能源的領軍城市。此次綠色債券交易不僅穩定了未來能源價格，還讓聖荷西更接近成為2030年實現碳中和的少數城市之一。」

聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）指出：「聖荷西清潔能源公司每年都在不斷突破創新。無論是採購尖端的可再生能源技術，還是採用創新的金融策略來降低價格，我們始終把城市居民和企業的利益放在首位。」

此次綠色債券發行已獲得穆迪公司A1的投資信用評級。這項債券還幫助減輕了聖荷西的財政負擔，不影響城市的信用評級或債務能力，確保了資金有效利用。