原本不被看好 林偉文宣布當選密爾比達首位華裔市議員

即使在資金與人脈背書上居於劣勢，林偉文靠著扎實的逐戶拜票行程，成功拿下一席密爾比達市議員，成為該市首位華裔市議員。（記者孫愛薇／攝影）

首次參選密爾比達 （Milpitas）市議員的華裔 候選人林偉文（William Lam），在本報採訪中自行宣布正式當選。他一開始不被看好、未獲政商代表背書，且籌款也多來自親友，但他憑藉著一步一腳印的扎實敲門拜訪行程，敲開居民對於市政的關心，一票一票踏實累積。22日截稿為止，林偉文獲票7144票，與競爭候選人拉開786票差距，穩居當選名額內。

林偉文是灣區成長的香港華裔，畢業自柏克萊加大工程學士並拿到聖荷西州立大學工程碩士，曾在灣區擔任工程師，在密爾比達居住已35年，他本著對孩子教育的重視與熱忱，擔任過學校委員會會長與校區諮詢委員會會長，連中文學校也參與超過10年，熱心於地方志工服務超過20年。

開始競選時，由於林偉文登記時間較晚，競選活動足足晚其他候選人至少一個月，在多數候選人看板與旗幟都已放置卡位在街道上，傳單也在發送時，他才準備開始，一些華人甚至對他說：「你沒有機會了，不可能贏。」

「我決定參加競選較晚，但仍專注在競選上，每天都非常的努力」，他提到，很多人試圖讓自己洩氣，曾被質疑不是知名人物，沒有任何政商的背書支持，就連募款來的競選資金只有親友捐款，總額只有其他候選人的十分之一不到，資金運用非常有限。

「當我查看其他候選人的財務報表時，他們的花費是我的十倍，但我付出更多努力」，他在不被看好與劣勢的競選條件中，開票日至今一路開出紅盤，開票結果排名穩居當選名額內，「我能做到，最終我也成功了」。

藉由對選民的逐戶拜訪，林偉文傾聽居民的心聲，他提到有幾位居民分享，第一次遇到候選人來敲門拜訪，能真實地看到對方的樣子，而不是一個在選票上的名字，「這一種情感上的觸動，讓人留下深刻印象」，林偉文一天要走7到10英里路程，敲門並向居民介紹自己的政治理念。

華裔社區居民在他拜訪中表達對公共安全問題的重視，在過去幾年中，某些地區的犯罪率有所上升，例如車輛被砸、房屋被入侵偷竊，甚至郵件被偷等情況，還有居民抱怨看到遊民在公園過夜，導致家長不敢帶孩童去公園遊玩，這都將是林偉文未來進入市府的關注議題。

對於目前的開票結果，林偉文首先感謝所有支持他並且相信他的選民，「過去三個月裡所經歷的一切，是一段難以置信的旅程。」他表示，將盡他所能改善居民生活品質，未來與警察局有更多的合作，確保提出良好計畫改善公共安全，甚至組織社區守望活動來改善治安，並且審視市府的預算 ，確保資金使用在居民身上。

即將成為第一位密爾比達華裔市議員，林偉文感到很榮幸能代表華裔社區出聲，他更鼓勵華裔社區積極參與政府事務，加入各組織的委員會，華裔社區才能發出聲音表達意見，在重要議題時不缺席，他認為，華裔多忙於生意與家庭，忽略了市府的事物，但政府的決策影響著居民的日常生活。

除了重視公共安全議題與市府預算外，林偉文還重視基礎設施維護，譬如修復道路坑洞、改善排水系統，確保雨季時避免發生淹水，保持公園的清潔，為居民提供舒適的活動空間，並在未來吸引更多的商業進入密爾比達，增加稅收，進一步改善居民生活品質。