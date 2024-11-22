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聖荷西「公園裡的聖誕節」今年失3贊助商 預算短缺10萬

記者龔玥／聖荷西報導
往年「公園裡的聖誕節」的裝飾。(記者龔玥／攝影)
往年「公園裡的聖誕節」的裝飾。(記者龔玥／攝影)

聖荷西市中心備受喜愛的節日傳統活動「公園裡的聖誕節」（Christmas in the Park），即將於感恩節後的第二天回歸，但活動的發起人對其未來感到擔憂。這個擁有44年歷史的活動今年失去了三個長期支持的主要贊助商，導致明年的活動預算短缺約10萬元。

根據NBC Bay Area電視台報導，有三個多年來一直支持活動的主要捐助者退出了，「這不是他們的錯。經濟狀況使得他們無法繼續支持我們，」主辦單位經理德古蒂斯（Debbie Degutis）表示，資金短缺迫使組織者在明年的活動計畫中做出艱難抉擇。

德古蒂斯說：「如果沒有足夠的資金，我們將無法翻新展覽，可能無法雇回所有員工。甚至需要取消一些重要的活動，比如為殘障人士特別設計的無障礙周日。」

儘管面臨財務挑戰，組織者預計今年仍將吸引近70萬名遊客。他們希望通過門票銷售和捐款為明年的活動籌集資金，特別是通過歷史公園的免下車燈展。這些收入將直接用於支持2025年的「公園裡的聖誕節」活動。

現場布展工作已經展開，公園裡充滿了濃厚的節日氛圍。不少參加過這一次傳統活動的遊客表示，這一活動讓他們倍感溫馨，可以和家人在一起，同時欣賞這段屬於聖荷西的歷史。

「公園裡的聖誕節」多年來一直是聖荷西市民和遊客心目中的假日標誌，以其平和、溫馨的氛圍吸引各個年齡段的參與者。面對挑戰，活動組織者呼籲社區伸出援手，通過購買燈展門票或直接捐款，為節日的延續貢獻力量。

今年「公園裡的聖誕節」活動仍將在市中心的Paseo de César Chávez舉行，為市民和遊客帶來一條充滿記憶的小路。活動組織者希望在社區的共同支持下，這一節日傳統能在未來繼續點亮聖荷西的假日季節。

圖為往年「公園裡的聖誕節」活動。(記者龔玥／攝影)
圖為往年「公園裡的聖誕節」活動。(記者龔玥／攝影)

聖誕節 聖荷西 預算

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