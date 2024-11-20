柏加大：新宿舍工程進度不受天氣、抗議影響

人民公園在2023年1月時的景象。 (谷歌地圖)

柏克萊加大 (UC Berkeley)位於人民公園（People′s Park）舊址的新學生宿舍，開工已有幾個月，學校的發言人於18日指出，工程進度相當順利，而且不會因為天氣或抗議事件而停頓或拖延。

最近鋪設的混凝土地基和剛安裝的天秤（crane，又稱起重機），是柏克萊加大宿舍工程進展的最新好跡象。該項目占地2.8畝，這個地點過去被稱為人民公園。宿舍預計在2027-28學年度開始時竣工，可容納1100多名大學部學生和至少100名無家可歸的柏克萊居民。

學校發言人吉布森（Kyle Gibson）在周一的電子郵件中表示，施工至今基本上沒有發生任何重大事故，與任何其他建築工地一樣，該工地不對公眾開放，也禁止擅自闖入。

幾天前，大約有20人抗議該場地的開發案，這只是該地區長期以來的激進主義和抗議活動中的最新一次。在20世紀60年代末期，抗議活動人士接管這塊地方後成為一個非官方的公園。吉布森表示，上周六下午大約有六名抗議者，爬上目前用作公眾和建築工地之間邊界的貨櫃頂部後，警方對該地區派員監視。

peoplespark.org組織是那場抗議活動的主使者。柏克萊加大自1968年首次透過強制徵收（imminent domain）獲得該場地以來，幾十年來任何開發案都遭到示威抗議，今年初的抗議事件出現示威者與警方衝突的事件，有許多名抗議者被逮捕。

宿舍的第一期工程於今年夏天開始，此前加州 最高法院對兩個組織提出的訴訟，判決柏克萊加大勝訴。吉布森強調：「自2024 年7月開始施工以來，準確地說該項目的時間表沒有變化，我們希望在2027-28學年開始時啟用新的學生宿舍大樓。」