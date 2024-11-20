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偽造工資單、W2表…抵押貸款公司涉詐欺 加州提告

記者劉先進╱屋崙報導
州檢察長邦塔宣布，大陪審團對三家抵押貸款經紀公司和11家關聯公司的業主，在抵押貸款欺詐計畫中的行為提出起訴。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔宣布，大陪審團對三家抵押貸款經紀公司和11家關聯公司的業主，在抵押貸款欺詐計畫中的行為提出起訴。（記者劉先進╱攝影）

州檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，大陪審團對三家抵押貸款（mortgage）經紀公司和11家關聯公司的業主，在抵押貸款欺詐計畫中的行為提出起訴，被告涉嫌利用虛假的貸款申請和財務文件獲得總額為369萬的八筆貸款，向貸款人提供偽造的文件包括，工資單、W-2表格、贍養費支票和子女撫養費支付證明，試圖誤導貸款機構批准和發放抵押貸款。

起訴書指控第一共和抵押貸款公司（First Republic Mortgage）、第一忠誠房屋貸款公司（1st Fidelity Home Loans）和海岸線地產公司（Coastline Properties）的業主，允許其員工濫用抵押貸款經紀人執照，以欺詐手段獲得房屋抵押貸款。此外，一名被告被指控利用第一共和抵押貸款公司和海岸線地產公司的執照，發放欺詐性貸款，同時從河濱市（Riverside）的一間辦公室管理業務。第一忠誠託管公司的託管代理人，涉嫌使用該公司所有者的執照來促成欺詐性貸款。

起訴書還包含對這些公司的多名員工，以及多名相關房地產經紀人的指控。

邦塔辦公室說，這些欺詐性貸款隨後被毫無戒心的借款人，用於購買位於洛杉磯、橙縣、河濱、沙加緬度、聖伯納汀諾（San Bernardino）和聖地牙哥等縣的房產。14名被告中的13人出庭洛杉磯縣高等法院，10名被告被指控犯有抵押貸款欺詐、收受抵押貸款欺詐所得和重大盜竊等罪行，並對此表示不認罪。其餘被告將在以後出庭。

調查發現，抵押貸款經紀公司曾在發放住房貸款期間，對貸款人實施欺詐行為，據稱，部分被告提交的貸款申請中包含不準確的客戶收入、就業資訊，在某些情況下甚至包括離婚文件。此外，這些公司還向貸款人提供偽造的文件，包括工資單、W-2表格、贍養費支票和子女撫養費支付證明，試圖誤導貸款機構批准和發放抵押貸款。

部分被告從貸款發放費和其他這些房屋貸款產生的佣金中獲利，如果披露真實資訊，貸款就不會獲得批准，客戶信任被告，以為可以獲得房屋貸款，結果卻發現要承擔意外的高額按揭還款和不準確的文件。

邦塔表示，那些試圖欺騙、欺詐加州人的罪犯將被繩之以法。「由於法律團隊和聯邦合作夥伴的辛勤工作，我們將追究這些騙子的刑事責任。那些欺騙系統並利用購房夢想來中飽私囊的人也將被追究責任。」

美國郵政檢查局執法人員希爾茲（Matt Shields）說，像第一共和抵押貸款公司這樣的郵件詐騙犯罪行為，不僅玷汙金融借貸的聲譽，且可能給家庭帶來難以承受的債務或財務困境，從而危及家庭安全。

貸款 支票 洛杉磯

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