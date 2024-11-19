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蒙特瑞灣水族館 公布新種半透明軟體動物

編譯林思牧╱綜合報導
圖為蒙特瑞灣水族館研究所MBARI公布海洋生物的照片。 (取自www.mbari.org)
圖為蒙特瑞灣水族館研究所MBARI公布海洋生物的照片。 (取自www.mbari.org)

生物學家許多年前在蒙特瑞灣（Monterey Bay）發現一種過去從來沒見過的軟體動物。經過20多年的追蹤，這種神祕的深海動物終於大白於世。

舊金山紀事報報導，2000年科學家羅賓遜（Bruce Robison）坐在蒙特瑞灣上一艘研究船的控制室裡，第一次看到這種幾乎透明的深海生物在他的視頻屏幕上滑過。這種動物是半透明的，有一個帶兜帽的大頭，一個圓柱形的腳，以及可能被誤認為是天線冠的東西，只不過它們是附著在它的背面。

它的中心有兩個斑點是覆盆子那種的紅色，構成了它的消化器官，「這確實是一種看起來很怪異的動物」。羅賓遜說「它看起來像是由其他工作留下的零件製成的」， 那是在2000 年，當時蒙特瑞灣水族館研究所(MBARI) 的資深科學家羅賓遜和其他研究員，第一次透過一架在8576呎深海中的遙控潛水器，看到了這種他們後來稱之為「神祕軟體動物」（Mystery Mollusk）的東西。

經過150次的觀察、許多輪的測量和一些基因研究，24年後，羅賓遜現在發表了對這種動物的科學描述，學名為 Bathydevius Caudactylus。

羅賓遜是與聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）生態與演化生物學系的哈多克（Steven Haddock）共同撰寫了這份描述，他認為這是有史以來對某種深海生物最全面的描述。它詳細介紹了這種葡萄柚大小的生物吃什麼、如何繁殖和新陳代謝。

羅賓遜說，蒙特瑞灣及其5580呎深的海溝是世界上研究最深入的深海區域之一。這項發現表明有多少其他動物可能生活在其他較少探索的海洋深處，以及保護這些區域的必要性。

他說：「這種小生物顯示了深海裡還有多少東西有待發現，對我來說，這具有非常深遠的意義。」

有興趣的讀者，可上www.mbari.org網站上瀏覽詳情。

舊金山 克魯茲

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