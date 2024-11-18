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Caltrain電動火車環保又快速 吸引民眾朝聖 運量年增54%

編譯林思牧／綜合報導
Caltrain把火車頭從柴油引擎改成電力以後，10月份乘客人次達到疫情爆發以來的新高。圖為全新電力火車頭。(本報檔案照)
Caltrain把火車頭從柴油引擎改成電力以後，10月份乘客人次達到疫情爆發以來的新高。圖為全新電力火車頭。(本報檔案照)

加州火車（Caltrain）把火車頭從柴油引擎改成電力以後，10月份乘客人次達到疫情爆發以來的新高。民眾對全新的鐵路運輸感到十分好奇。

聖荷西信使報報導，在電動火車（electric train）服務的第一個月，Caltrain載運了超過75萬3000乘客人次，比 2023年10月增加了54%。這是自新冠大流行以來的最佳載客量。8月時主要是柴油引擎列車，9月是從柴油轉換成電動的過渡期。10月是全電動服務的第一個月。

從8月至10月之間，總乘客人次增加了17%。周末客流量（每30分鐘一班而不是每小時一班）更是增加了38%。這與過去的趨勢剛好相反，通常8月份起客流量會下降。然而今年，乘客人次增加了超過10萬。

加州鐵路局執行總監布夏（Michelle Bouchard）在聲明中表示：「我們在2017年破土動工電氣化專案時，就著手為我們所服務的人群提供最先進的現代鐵路系統。看到我們的乘客如此熱烈地接受新服務，我感到非常高興。」

加州鐵路局（Caltrain）北段的路線。 (www.caltrain.com/...
加州鐵路局（Caltrain）北段的路線。 (www.caltrain.com/stations-zones)

與去年10月相比，這一數字更加驚人，平均的上班日乘客人次增長了38%，達到每周2萬7000人。目前周末的乘客人次也飆升至超過了新冠疫情爆發前的水平，其中周六比去年10月的成長了169%，周日成長了142%。

BART的乘客量也有所增加，10月上班日的平均乘客量從每天16萬7484人次增加到18萬0834人次，也就是8%的漲幅。周六的客流量也增加了3.1%，周日的客流量更是增加了11%。

Caltrain的新型火車不僅比柴油火車環保，而且速度更快。柴油車在7個車站停靠，1小時5分鐘內可將聖荷西和舊金山之間的通勤者送達，而新列車在11個車站停靠，僅需59分鐘即可完成旅程。由於電動車的加速和減速也更快，因此常規服務的運行速度也更快。

上班日尖峰時段每15至20分鐘一班列車，周末是每30分鐘一班。新列車也更加現代化，車上配備了無線網路（Wi-Fi）、數位顯示器以及電源插座。布夏表示，如果您還沒有親身體驗過交通運輸的未來，請來坐一次了解一下每個人都在談論什麼。

加州 聖荷西

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