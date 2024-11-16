佛利蒙市議員開票 黃潔宜、張亞靜得票持續領先

黃潔宜非常感謝選民的支持，讓她有很大的機會再次為民眾服務。（受訪者提供）

佛利蒙市第一選區華裔 市議員候選人黃潔宜（Teresa Keng）與第五選區華裔市議員候選人張亞靜（Yajing , Zhang），兩位候選人從選舉日開票持續領先，直至15日更新開票結果中，仍舊與競爭者保持相當大票數差距。

黃潔宜受訪表示，目前尚未有正式當選公告，前幾日開票比較慢尚未過半數，但非常感謝選民的支持，讓她有很大的機會再次為民眾服務。

並表示，這次她是第三次競選市議員，從第一次到第三次的競選活動中，有越來越多社區鄰居認識自己，得到許多居民支持外，要繼續接觸更多的居民，了解社區的心聲與民眾所關心的事情，在過去一年舉辦多次座談會來聽取民意。

黃潔宜提到，第一選區位在佛利蒙市最北邊，不少選民感受上沒有受到市府的關注，需要更多的公眾建設，她要把民眾的需求傳達到市議會，並感謝選民看到其過去兩任市議員的為社區爭取到的建設。

爭取第五選區華裔市議員的候選人張亞靜，為現任的東灣佛利蒙聯合學區 （Fremont Unified School District ,FUSD ）學委主席，在競選市議員期間，部分競選刊物遭到損毀，以及黑函攻擊，但在開票首日就與競爭者拉開票數差距。