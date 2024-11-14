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富比世評選：人口健康城市排行 聖荷西全美第1

編譯組╱綜合報導
聖荷西的人口健康狀況全美排名第一，並被評為第七大最適合養家活口的城市。（取材自Pexels）
聖荷西的人口健康狀況全美排名第一，並被評為第七大最適合養家活口的城市。（取材自Pexels）

媒體SFGate報導，在富比世（Forbes）最近的一項排名中，灣區最大的城市獲得了一個令人驚訝的稱號。

富比世在上個月發布的一份榜單中顯示，擁有超過97萬9000位居民的聖荷西是美國主要城市中人口最健康的城市。

該方法考察了美國人口最多的46個城市，並對以下指標進行了比較：心臟病死亡人數（heart disease deaths）、鴉片類藥物死亡人數（opioid deaths）以及患有糖尿病（diabetes）、高血壓（high blood pressure）或肥胖症（obesity）的成年人比率。該標準還考慮了在過去 30天內酗酒、吸菸或缺乏體育鍛鍊的成年人比率。

根據富比世的標準，聖荷西的人口健康狀況排名第一，尤其是鴉片類藥物過量、肥胖和吸菸率較低。今年早些時候，WalletHub還將聖荷西評為全美第七大最適合養家活口的城市，佛利蒙（Fremont）排名第一。

德州奧斯汀（Austin, Texas）的健康排名落後於這座南灣城市。該市人口健康狀況排名第二，成人高血壓患者比率最低。

加州其他幾個城市的排名也很靠前，包括聖地牙哥第4位、舊金山第6位、屋崙第13位和洛杉磯第14位。

中西部各州的一些大城市人口最不健康。密西根州的底特律因糖尿病、高血壓和肥胖症發病率高而被列為最不健康的城市。緊隨其後的是威斯康辛州的密爾瓦基市（Milwaukee）。該市因鴉片類藥物過量和酗酒人數過多而排名第二。

雖然加州的大多數城市都位居榜首，但貝克斯菲（Bakersfield）卻被列為人口最不健康城市的第11位，每10萬居民中患心臟病的比率最高。值得注意的是，拉斯維加斯（Las Vegas）也被列為第七個最不健康的城市。

富比世 高血壓 聖荷西

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