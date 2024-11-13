節日季來臨 Target百貨會員免費送小熊玩具

Target舉辦領取冬日小熊玩具活動。（Target官網）

節日季即將到來，各大零售商 紛紛推出豐富的假日活動，今年，Target 百貨公司的會員可以到指定門店領取冬日小熊玩具。該活動從9日拉開帷幕， 「節日小熊」作為特別禮物，數量有限，先到先得。

9日當天Target將推出節日願望清單創建活動，為購物者展示本季最流行的玩具和節日禮品。活動期間，Target會員可免費獲得一隻圍巾帽子小熊，象徵節日的美好和溫暖。

11月29日上午9時至下午2時，Target將推出毛衣滑雪小熊，為黑色星期五 增添一份節日氛圍。

12月7日上午11時至下午4時，Target將舉辦「假日家庭樂趣體驗」活動，適合所有家庭成員參與。節日小熊是身穿圍兜手拿薑餅人的造型，可以帶回一份溫馨的節日記憶。

對於那些忙碌到最後一刻的購物者，12月21日至22日中午12時至下午3時30分，Target將推出最後一刻禮物選購活動，並免費贈送襯衣小熊，為節日添上獨特的節日元素。

該系列假日活動特別為Target會員準備，旨在通過溫馨的禮物和特別的活動為會員帶來愉悅的購物體驗。需要注意的是節日小熊只在指定門店發送。主辦方提醒，小熊數量有限，Target會員需到場領取。