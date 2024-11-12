潘正義連任失敗 科技業者馬百樂任第5區市議員

馬百樂曾在奧巴馬政府擔任政策分析師，後來創立並參與多個非營利慈善組織。（取自馬百樂競選官網）

舊金山 第五區市議員的競選中，現任市議員潘正義（Dean Preston）承認敗於挑戰者馬百樂（Bilal Mahmood）。

根據周一下午的開票結果，儘管潘正義獲得了最多的首選票，但依據城市實行的複選排名制，由於其他候選人被淘汰，潘正義最終以1萬2328票落後於馬百樂的1萬3741票，連任失敗。

雖然仍有部分選票尚待計算，但潘正義這位於2019年首次當選、並自豪地成為40多年來首位當選該舊金山市議員的民主社會主義者，於周日晚間承認敗選。

「我們獲得了最多的首選票，我為自己在租戶權利和可負擔住房方面的成就感到自豪。我將繼續這項工作，讓我市的住房成為每個人的基本人權，」潘正義在社交媒體上發文說，「我們將繼續為每一位勞動者、每一位困難中的鄰居，還有那些被排擠在城市邊緣的人們奮鬥，不論是在市政府內部還是外部。」

馬百樂曾在歐巴馬政府擔任政策分析師，後來創立並參與多個非營利慈善組織。他獲得包括現任市長布里德（London Breed）和州參議員威善高等人的支持。

根據其競選網站，馬百樂承諾利用技術加快可負擔住房的審批流程，降低費用並減少建房所需的許可數量，同時協調城市部門來打擊芬太尼毒販，並為無家可歸者提供庇護 。

政治行動委員會GrowSF反對此次選舉中的多位現任者，並於周日慶祝「罷免 潘正義」運動的成功。