灣區路面狀況指數 巴洛阿圖、奧倫達、拉克斯波最佳

灣區馬連縣(Marin County)城市拉克斯波，2023年路況單年得分89分、排名灣區第一；三年平均得分為83分、也與巴洛阿圖、奧倫達並列第一。(取自拉克斯波市府臉書)

含括灣區 九縣區域交通機構「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)最新報告指出，灣區道路狀況因各縣不同，整體來說，路況並不特別理想。

灣區道路按照路況分級，可藉此了解那些道路需要維修。委員會目標是在三年內的路況指數平均達到滿分100分中的85分，代表道路僅處於中度損壞狀態，大部分需要進行預防性維護。

但是，目前僅有少數地區的路況表現接近此一水平，通常是較小並且較富有城市，需要維護道路較少。三年平均得分最高城市是巴洛阿圖(Palo Alto)、奧倫達(Orinda)、拉克斯波(Larkspur)，分數皆為83；排名第四為庫比蒂諾(Cupertino)分數82、第五為希爾斯堡(Hillsborough)81分。

灣區道路維護最差的城市，包括委利賀(Vallejo)45分、柏斯菲卡(Pacifica)47分、拍達路瑪(Petaluma)48分，以及非建制地區納帕縣(Napa County)48分。

「聖荷西 信使報」分析報告指出，灣區道路持續停留在中等水平，4萬4000哩的當地街道平均路況，已連續9年被評為「普通」(fair)67分，意味許多道路正接近路況水平的臨界點，需要大量維護工作已防止進一步惡化。崎嶇不平道路會磨損車子，並對騎自行車者自成危險。

根據「美國汽車協會」(AAA)調查，坑洞導致美國駕駛人在2021年花費約265億元、主要是維修輪胎與車輛定位的損壞。

灣區大城市儘管大部分路況屬於中等水平，但比去年進步。聖荷西擁有灣區最大的街道系統、總長近4500哩，評級提高至71分「良好」(good)。舊金山街道路況則維持高於水平的表現，得分穩定74分。屋崙 得分為57分，居民認為屋崙路況越來越糟。

值得注意的是，拉克斯波2023年路況單年得分89分、三年平均得分為83分，排名皆為灣區第一。近年來，該城市通過兩項致力於修復街道路況的地方銷售稅提案，路況自2017年的評級「不佳」(poor)，開始漸漸好轉。

委員會表示，路況維護工作目標是讓灣區所有街道處於良好狀態，雖然維持路況品質需要耗費金錢，但仍可透過減少所需修復數量、長期減省城市經費，大幅修繕費用通常是日常維護成本的5-10倍。