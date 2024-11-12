英特爾員工重獲免費咖啡、茶小福利 仍不會有免費水果

圖為位於聖塔克拉拉的英特爾總部 。(谷歌地圖)

晶片大廠英特爾（Intel Corporation）在11月上旬宣布，恢復給員工提供免費的咖啡 和茶。業界專家指出，在一系列負面消息和裁員 後，英特爾希望藉此提振員工士氣。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，英特爾此前為了削減100億元預算開支的計畫中，取消了這些受歡迎的飲料以及其他幾項員工小福利 （perks）。據俄勒岡人報（the Oregonian）報導，該晶片製造商在給員工的內部消息中表示：「儘管英特爾仍然面臨成本挑戰，但我們知道，小小的舒適感在我們的日常生活中發揮著重要作用。我們知道這是一小步，但我們希望這是支持我們的工作場所文化的有意義一步。」

英特爾於8月透露，計畫從當時到2024年底之間在全球裁員15%，也就是大約1萬5000個工作崗位，以應對持續的經濟壓力和科技業日益激烈的競爭。在上個月提交給監管機構的文件中，英特爾披露計畫在公司總部所在地聖塔克拉拉裁員516名員工；在福爾森市（Folsom，在沙加緬度縣）裁員272個職位；在聖荷西裁員47人。這波裁員於上周五生效。

除了加州的裁員外，英特爾在俄勒岡州各園區裁減了約1300個職位，並在亞歷桑那州解雇了385名員工。免費咖啡和茶的回歸是該公司削減許多福利後恢復的少數小福利之一。其他變化包括縮減加州和其他西部各州之間的空中穿梭巴士服務（air shuttle service），以及將員工長期休假計畫（sabbatical program）的資格從四年提高到七年。

英特爾首席人力官潘比安奇 (Christy Pambianchi) 指出，公司原本每年在免費和折扣食品與飲料上花費約1億元，但現在無法再負擔這些小福利。潘比安奇表示，在公司的財務狀況變得更好之前，需要暫停這些活動。譬如英特爾過去也給員工提供免費水果。現在茶與咖啡雖然恢復，但還是不會有免費水果。