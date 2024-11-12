我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

英特爾員工重獲免費咖啡、茶小福利 仍不會有免費水果

編譯林思牧／綜合報導
圖為位於聖塔克拉拉的英特爾總部 。(谷歌地圖)
圖為位於聖塔克拉拉的英特爾總部 。(谷歌地圖)

晶片大廠英特爾（Intel Corporation）在11月上旬宣布，恢復給員工提供免費的咖啡和茶。業界專家指出，在一系列負面消息和裁員後，英特爾希望藉此提振員工士氣。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，英特爾此前為了削減100億元預算開支的計畫中，取消了這些受歡迎的飲料以及其他幾項員工小福利（perks）。據俄勒岡人報（the Oregonian）報導，該晶片製造商在給員工的內部消息中表示：「儘管英特爾仍然面臨成本挑戰，但我們知道，小小的舒適感在我們的日常生活中發揮著重要作用。我們知道這是一小步，但我們希望這是支持我們的工作場所文化的有意義一步。」

英特爾於8月透露，計畫從當時到2024年底之間在全球裁員15%，也就是大約1萬5000個工作崗位，以應對持續的經濟壓力和科技業日益激烈的競爭。在上個月提交給監管機構的文件中，英特爾披露計畫在公司總部所在地聖塔克拉拉裁員516名員工；在福爾森市（Folsom，在沙加緬度縣）裁員272個職位；在聖荷西裁員47人。這波裁員於上周五生效。

除了加州的裁員外，英特爾在俄勒岡州各園區裁減了約1300個職位，並在亞歷桑那州解雇了385名員工。免費咖啡和茶的回歸是該公司削減許多福利後恢復的少數小福利之一。其他變化包括縮減加州和其他西部各州之間的空中穿梭巴士服務（air shuttle service），以及將員工長期休假計畫（sabbatical program）的資格從四年提高到七年。

英特爾首席人力官潘比安奇 (Christy Pambianchi) 指出，公司原本每年在免費和折扣食品與飲料上花費約1億元，但現在無法再負擔這些小福利。潘比安奇表示，在公司的財務狀況變得更好之前，需要暫停這些活動。譬如英特爾過去也給員工提供免費水果。現在茶與咖啡雖然恢復，但還是不會有免費水果。

裁員 福利 咖啡

上一則

康縣地檢長貝克頓 加州進步派檢察官新領導人

下一則

灣區路面狀況指數 巴洛阿圖、奧倫達、拉克斯波最佳

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
英特爾恢復提供免費咖啡和茶 盼「小確幸」提振員工士氣

英特爾恢復提供免費咖啡和茶 盼「小確幸」提振員工士氣
英特爾CEO基辛格在選舉日 投了「這一票」

英特爾CEO基辛格在選舉日 投了「這一票」
史上首見 AMD資料中心營收超車英特爾

史上首見 AMD資料中心營收超車英特爾
英特爾的Altera股權會賣給誰？傳銀湖、貝恩準備出價

英特爾的Altera股權會賣給誰？傳銀湖、貝恩準備出價

熱門新聞

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
羅偉勝選成為舊金山第47任市長，承諾打造「世界級管理隊伍」榮耀舊金山。（記者李怡/攝影）

羅偉當選舊金山市長…素人勝選 打破113年紀錄

2024-11-08 17:48
加州向右轉了，加州最藍的縣舊金山也不例外。(本報檔案照)

紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

2024-11-11 01:20
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

拿下11萬9440張票 「變革者」羅偉擊敗布里德當選舊金山市長

2024-11-08 01:21

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲