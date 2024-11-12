聖塔克拉拉2新長官 為城市注入新活力

新任聖塔克拉拉市公園康樂局長斯帕拉西諾。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉政府宣日前布了兩項人事任命，分別為新任公園康樂局長（Director of Parks & Recreation）斯帕拉西諾（Damon Sparacino）和新任社區發展主任（ Director of Community Development）哈米德（Afshan Hamid）。

市府官員表示，兩位新主管均具有豐富的經驗和深厚的社區服務背景，預計將為聖塔克拉拉帶來更具活力的社區生活和更優質的城市發展。

斯帕拉西諾是有著超過25年豐富經驗的娛樂管理專家。他出生並成長於佛利蒙市，職業生涯大部分時間都在該市的公園和娛樂部門工作，歷任多個崗位。

在擔任桑尼維爾市娛樂總監期間，斯帕拉西諾領導了公共藝術總體規畫和其他關鍵公園改造的開發和完成。與城市經理辦公室合作，發起了桑尼維爾市的第一個多元化、公平和包容倡議，組建了桑尼維爾員工公平和多元化團隊。除了管理桑尼維爾的娛樂服務部門，斯帕拉西諾還監督著38名全職員工和該部門1430萬元的預算 。

斯帕拉西諾於12日正式上任，屆時將負責聖塔克拉拉的公園和娛樂部門，並將通過合作創新、社區互動等方式推動市民的戶外活動和娛樂資源發展，豐富居民的生活品質。

新任聖塔克拉拉市社區發展主任哈米德。（聖塔克拉拉政府提供）

哈米德擁有麻省理工學院建築學碩士學位，並在規畫和城市發展領域積累了豐富的經驗。她的職業生涯始於伊利諾州阿靈頓高地村。之後在灣區 的核桃 溪市、康柯德市和委利賀市的規畫部門任職。作為規畫總監，哈米德取得了多個重要成就，如國家住房元素認證、制定市中心分區的具體發展計畫等。此外，她在政策制定方面尤為突出，提出了一系列長期政策，著重通過基於客觀的設計標準和強大的社區參與來提高城市規畫品質。

哈米德將於18日正式加入聖塔克拉拉市府團隊。她的到來被寄予厚望，預計她將推動一系列經濟適用房專案、商業開發和可持續發展措施，為城市帶來包容性更強、規畫更合理的社區環境。

聖塔克拉拉政府表示，斯帕拉西諾和哈米德的加入將為城市注入新的活力，並為居民提供更優質的生活和工作環境。