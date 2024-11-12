聖荷西推出退伍軍人伴侶寵物收養計畫

圖為被收養的寵物狗。（圖源ACS官網）

聖荷西 政府宣布，聖荷西市動物護理與服務部門（Animal Care and Services，ACS）與「愛國者寵物 （Pets for Patriots）」組織建立合作夥伴關係，啟動退伍軍人伴侶寵物收養計畫，以幫助退伍軍人收養那些最需要關愛的收容所動物。此舉體現了ACS的使命，即為動物及其照顧者提供溫馨的人道環境，並致力於改善人類與動物福祉的項目。

聖荷西市經理馬奎爾（ Jennifer Maguire）表示：「很榮幸我們成為灣區 首批被愛國者寵物認可的官方避難所合作夥伴之一。期待通過這項合作幫助寵物找到屬於它們的永久家庭。」

這一計畫在11月2日正式啟動，美國空軍退伍軍人卡洛（John Carlo）成為首位通過「愛國者寵物」項目收養寵物的人。他選擇了兩歲的虎斑貓埃米利奧（Emilio），一隻在收容所中長期被忽視的貓。對於卡洛和埃米利奧來說，這次收養象徵著新生活的開始。

聖荷西市動物護理與服務（ACS）隸屬於聖荷西市公共工程部門，致力於為動物及其照顧者提供溫馨人道的環境。ACS設立的動物護理中心位於聖荷西市蒙特利路2750號，自2024年10月以來已，在灣區南灣照護有需要的寵物超過20年。

「愛國者寵物」是非營利組織，通過收養專案説明退伍軍人及現役軍人收養特定寵物，包括成年、特殊需求、長期滯留或大型寵物。「愛國者寵物」致力於讓退伍軍人與寵物在新生中重建關係，並與各地收容所、獸醫和相關組織協力合作。

「愛國者寵物」計畫為退伍軍人免除領養費，使他們能夠在「愛國者寵物」計畫支持下收養中心的特定寵物。合資格的寵物包括成年貓狗、有特殊需要的動物、長期待領養的寵物以及大品種犬隻。

聖荷西公共工程主任洛什（Matt Loesch）表示：「這個項目不僅讓退伍軍人感受到社區的關懷，也為被忽視的收容所寵物帶來新生。我們希望借此向退伍軍人為國家所作的奉獻表達感激。」

愛國者寵物協會執行主任（Pets for Patriots Executive Director）齊默曼（Beth Zimmerman）指出：「我們幫助退伍軍人通過收養寵物重新找到目標感，同時讓被忽視的寵物獲得新的家庭和關愛，對雙方都大有裨益。」

退伍軍人需通過「愛國者寵物」官網線上申請並提交相關證明文件，批准後即可前往聖荷西動物護理中心挑選適合的寵物伴侶。