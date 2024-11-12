聖荷西推出退伍軍人伴侶寵物收養計畫
聖荷西政府宣布，聖荷西市動物護理與服務部門（Animal Care and Services，ACS）與「愛國者寵物（Pets for Patriots）」組織建立合作夥伴關係，啟動退伍軍人伴侶寵物收養計畫，以幫助退伍軍人收養那些最需要關愛的收容所動物。此舉體現了ACS的使命，即為動物及其照顧者提供溫馨的人道環境，並致力於改善人類與動物福祉的項目。
聖荷西市經理馬奎爾（ Jennifer Maguire）表示：「很榮幸我們成為灣區首批被愛國者寵物認可的官方避難所合作夥伴之一。期待通過這項合作幫助寵物找到屬於它們的永久家庭。」
這一計畫在11月2日正式啟動，美國空軍退伍軍人卡洛（John Carlo）成為首位通過「愛國者寵物」項目收養寵物的人。他選擇了兩歲的虎斑貓埃米利奧（Emilio），一隻在收容所中長期被忽視的貓。對於卡洛和埃米利奧來說，這次收養象徵著新生活的開始。
聖荷西市動物護理與服務（ACS）隸屬於聖荷西市公共工程部門，致力於為動物及其照顧者提供溫馨人道的環境。ACS設立的動物護理中心位於聖荷西市蒙特利路2750號，自2024年10月以來已，在灣區南灣照護有需要的寵物超過20年。
「愛國者寵物」是非營利組織，通過收養專案説明退伍軍人及現役軍人收養特定寵物，包括成年、特殊需求、長期滯留或大型寵物。「愛國者寵物」致力於讓退伍軍人與寵物在新生中重建關係，並與各地收容所、獸醫和相關組織協力合作。
「愛國者寵物」計畫為退伍軍人免除領養費，使他們能夠在「愛國者寵物」計畫支持下收養中心的特定寵物。合資格的寵物包括成年貓狗、有特殊需要的動物、長期待領養的寵物以及大品種犬隻。
聖荷西公共工程主任洛什（Matt Loesch）表示：「這個項目不僅讓退伍軍人感受到社區的關懷，也為被忽視的收容所寵物帶來新生。我們希望借此向退伍軍人為國家所作的奉獻表達感激。」
愛國者寵物協會執行主任（Pets for Patriots Executive Director）齊默曼（Beth Zimmerman）指出：「我們幫助退伍軍人通過收養寵物重新找到目標感，同時讓被忽視的寵物獲得新的家庭和關愛，對雙方都大有裨益。」
退伍軍人需通過「愛國者寵物」官網線上申請並提交相關證明文件，批准後即可前往聖荷西動物護理中心挑選適合的寵物伴侶。
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