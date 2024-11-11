49人球星博薩戴MAGA帽出鏡 NFL開罰1.1萬元

博薩（中）戴著一頂白色帽子，上面印有黃色字樣的MAGA標語。（取材自X平台）

舊金山 49人（San Francisco 49ers）防守端鋒博薩（Nick Bosa）因在上個月的一次電視直播採訪中，故意露出川普 標語「讓美國再次偉大」（MAGA）的帽子，而被美式足球大聯盟（NFL ）在9日罰款1萬1255元。

博薩在10月27日擊敗達拉斯牛仔隊後，戴著一頂白色帽子，上面印有黃色字樣的MAGA標語，闖入了隊友基托（George Kittle）、四分衛勃迪（Brock Purdy）和格倫多（Isaac Guerendo）的賽後訪談中。

根據NFL規定，球員在比賽日任何時候都禁止展示個人品牌或非贊助品牌，這包括更衣室或場上的賽後訪談中。

博薩在事後表示，他知道可能會被罰款，但強調自己不介意支付罰金，「我還沒收到，但如果罰款來了就來吧，」博薩說，「這完全值得。」

博薩是聯盟中最優秀的防守端鋒之一，在2019年被評為NFL最佳防守新人，2022年被評為NFL年度最佳防守隊員。他出生於佛羅里達州，大學在俄亥俄州立大學效力，2019年被舊金山49人選中。

在當天的賽後採訪中，博薩依舊戴著支持川普競選的帽子。當多次被問及他戴帽子的原因時，博薩拒絕深入說明，僅表示，「我不會多談這件事，但我覺得這是一個重要的時刻。」

經過一周的休息周後，博薩在上周三才再次對媒體發言，當天恰逢選舉結果出爐，前總統川普宣布勝選，但博薩再次拒絕談論他戴帽子的決定，但表示自己「享受」了觀看選舉直播的時光，並熬夜看結果。

「我對於這件事情的立場不會改變，」博薩說，「顯然，國家已經發聲了，我們得到了我們想要的。」