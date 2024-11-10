華運會圓滿成功 辦感恩餐會謝志工

陳朝全、朱永昌和莊雅淑共同為華運會志工、參賽僑團、協辦單位、贊助機構和個人頒獎。（記者葛歆睿 / 攝影）

金山灣區華人運動大會11月8日晚間在南灣僑教中心舉辦感恩餐會，主辦單位感謝一年以來，不辭辛勞、無私付出的僑界志工、提供贊助的僑胞以及組織機構。

當晚，駐舊金山 經濟文化辦事處副處長朱永昌、南灣僑教中心主任莊雅淑、僑務秘書許彩鳳、僑務委員吳怡明和夫人藍佳欣、世界日報舊金山社總經理李銘濱、中華航空舊金山總經理曾煜屏及僑界各組織機構領袖、志工，近300人出席。

陳朝全致詞感謝第40屆華人運動大會的全體志工，他表示，華運會的圓滿成功，離不開每個人捐錢出力，希望華運會的優良傳統可傳承下去，大家繼續支持華運會。

朱永昌致詞表示，很榮幸代表舊金山經文處處長賴銘琪參加華運會感恩餐會，今年是華運會的第40年，又正逢龍年，以「龍騰華運，光輝40」打出響亮口號。僑委會副委員長阮昭雄親自蒞臨開幕式，賴銘琪帶領經文處同仁參加了壘球開球和多項比賽。

陳朝全在致詞中感謝第40屆華人運動大會的全體志工。（記者葛歆睿 / 攝影）

朱永昌表示，陳朝全領導有方，在他的號召力下整個團隊和所有志工合作無間，加之華運會本身長期的優良傳統，吸引大家都來參加，讓華運會大獲成功，並且凝聚僑心。這反映灣區人才濟濟，能量豐沛，和僑胞們的熱情和團結。放眼全球僑界，華運會都是獨一無二的盛大體育賽事，要繼續這樣的傳統，將華運會發揚光大。

莊雅淑表示，華運會是非常重要的活動，今年華運會的開幕式，有上百個隊伍，還有主流政要出席，透過賽事傳遞自由民主，希望服務社區的熱情。代表僑委會、僑教中心感謝所有志工，希望華運會精神永續傳承。

當晚，陳朝全、朱永昌和莊雅淑共同為華運會志工、參賽僑團、協辦單位、贊助機構和個人頒獎。小樹苗蒙特梭利國際學校獲精神總錦標和團體冠軍，獲團體亞軍和季軍的分別是北加州 台灣工商會和Play Track，北加 州排舞協會獲最佳人氣獎，北加州大專校友聯合會、北加州東吳大學校友會和北加州陽明交大校友會獲最佳貢獻獎。