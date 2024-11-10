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含大麻素產品 沙加緬度縣禁售

記者江碩涵／綜合報導
沙加緬度縣議會一致通過了一項法令，禁止銷售含有從大麻中提取的麻醉性大麻素產品。（美聯社）
沙加緬度縣議會一致通過了一項法令，禁止銷售含有從大麻中提取的麻醉性大麻素產品。（美聯社）

根據FOX40報導，沙加緬度縣議會一致通過了一項法令，禁止銷售含有從大麻中提取的麻醉性大麻素產品，尤其是四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol）濃度高於0.3%的任何商品。這項法令適用於全沙加緬度縣的所有商業、企業，此法案已於10月22日通過，並於 11 月 21 日生效。

沙加緬度縣第三區議員Rich Desmond 表示，他特別關心的社區的安全和福祉，尤其是社區內的兒童、青少年，議會通過禁止銷售這些「令人陶醉」的大麻產品，將可以降低這些兒童、青少年不小心誤食或食用過多有大麻素的產品所導致的風險。

我們正在採取積極措施，消除與可能導致健康緊急情況的不受管制物質相關的風險。”

根據沙加緬度縣府指出，2018 年當時決議的「農業法案」和沙加緬度縣第 45 號議會法案有漏洞，導致縣允許香菸店、加油站、便利商店等地就能買到含有麻醉性大麻素等不受管制產品。

沙加緬度縣府表示，由於任何年齡的人都可以直接在店內購買到這些不受管制的大麻素產品，因此過度攝取而健康引起狀況，緊急送醫院、急診室、住院的人增加，尤其這些產品對幼兒和青少年發展非常不好。

根據沙加緬度縣議會修訂後的條例，未來縣內將禁止銷售四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol）濃度高於 0.3% 的任何化學或合成工業大麻素產品。

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