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迎聖誕 世報萌寵造型賽來了 總獎金達2000元

記者江碩涵／聖荷西報導
世界日報首度推出「耶誕夜我們幹的好事─萌寵耶誕造型大賽」網路票選活動，大獎好禮等您拿。(世界日報提供)
世界日報首度推出「耶誕夜我們幹的好事─萌寵耶誕造型大賽」網路票選活動，大獎好禮等您拿。(世界日報提供)

聖誕佳節即將到來，世界日報為服務灣區廣大的寵物家庭，今年首度推出「耶誕夜我們幹的好事─萌寵耶誕造型大賽」網路票選活動，歡迎全北加有養寵物的家庭參與。最大獎是現金500美元，累計總獎金高達2000美元，還有許多好禮可拿，歡迎讀者「好康道相報」、報名參加，網址：contest.plus1today.tw/youpetchachristmas。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，根據統計，全加州1300萬個家庭約有741萬個家庭飼養寵物，換算起來家有寵物的比率約57%。尤其舊金山灣區寵物友善的程度相當高，不少家庭同時有小孩和寵物，營造了非常溫馨可愛的畫面。

他表示，世界日報是灣區領先的華文媒體，聽到了許多家庭與寵物相處的感動甜蜜故事，因此今年首度舉辦寵物造型比賽，也希望藉由高額獎金、禮物，讓更多有寵物的家庭可以彼此認識，增加社群的互動，並創造美國的華人家庭養寵物的商機。

「耶誕夜我們幹的好事─萌寵耶誕造型大賽」舉辦時間為美國西岸時間11月11日至12月24日中午12時前，參賽者只要將寵物造型照片上傳至網址，並進行投票比賽。但請注意，每隻寵物投稿篇數限一次，投稿介紹說明以不超過中英文120字為限，並且上傳至少一張照片。網友可重複投票給同一作品，但「每個帳號每天只能投三票」。

得獎名單將於12月24日公布於世界日報FB粉絲專頁及比賽官網，票選前三名獎金分別為500美元、300美元、200美元，另有特別獎，每位獎金為200美元。

另外注意，投稿照片必須為參賽者本人所有或經合法授權取得，且不得以AI生成、合成處理之照片參賽，絕無侵害他人之著作權、肖像權及違反任何法律規定。若有違反，概與世界日報無關，參賽者應自行負擔法律及賠償責任，且世界日報有權取消其參賽或得獎資格，並追回已頒發之獎金。

參賽者同意投稿照片一經上傳，世界日報即取得使用權利，世界日報擁有不限地點、不限時間、不限次數之使用，且具有公開播送、公開傳輸、公開上映、公開展示、重製、改作、編輯及轉授權第三人使用之權利。

主辦單位世界日報將以臉書粉專公告或Email通知得獎者，若在期限內未回覆正確聯絡資料者，視同放棄得獎資格，另外，世界日報需活動參與者提供姓名、Email、聯絡電話等個人資料，所有個資僅供主辦單位行銷使用、公告獲獎名單及處理贈獎相關事宜。若因參賽者提供的資料錯誤而導致無法領獎或其他問題，世界日報將不負擔相關責任。

細節可電洽650-259-2043 或 650-259-2058，可上網站查詢contest.plus1today.tw/youpetchachristmas，也歡迎加入世界日報粉絲團：https://www.facebook.com/sfworldjournal。

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