民主黨志工中心開票夜 羅達倫、安沛倫同看直播

羅達倫（中）的亞裔支持者到場助陣。（記者孫愛薇╱攝影）

位在山景城（Mountain View）的民主黨志工中心在5日當晚舉辦開票之夜，現場湧入媒體與支持民眾。現任華裔加州眾議員 暨國會第16區聯邦眾議員候選人羅達倫（Evan Low），與加州第26區眾議員候選人安沛倫（Patrick Ahrens）在志工中心一同與支持同看開票。

安沛倫由羅達倫背書支持，競選接替羅達倫在加州第26區眾議員的位置。在開票當晚，安沛倫獲得超過一半的得票數，截至6日晚間獲得4萬8373票數，領先競爭者Tara Sreekrishnan獲得3萬5315票。超過1萬票拉開得票差距，令他幾乎無懸念將可當選加州眾議員。

山景城民主黨志工中心現場放置支持賀錦麗選舉看板。（記者孫愛薇╱攝影）

羅達倫與前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）競爭國會第16區聯邦眾議員，在開票現場一波又一波支持者排隊等候與他面對面問候。雖然開票處於落後，羅達倫仍受訪表示，他非常興奮，選舉日終於到來，也非常自豪，能夠為華裔美社群做出貢獻，讓大家感到驕傲，並無比感激社區中有如此多的人出來支持。