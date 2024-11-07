我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

民主黨志工中心開票夜 羅達倫、安沛倫同看直播

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉縣報導
羅達倫（中）的亞裔支持者到場助陣。（記者孫愛薇╱攝影）
羅達倫（中）的亞裔支持者到場助陣。（記者孫愛薇╱攝影）

位在山景城（Mountain View）的民主黨志工中心在5日當晚舉辦開票之夜，現場湧入媒體與支持民眾。現任華裔加州眾議員暨國會第16區聯邦眾議員候選人羅達倫（Evan Low），與加州第26區眾議員候選人安沛倫（Patrick Ahrens）在志工中心一同與支持同看開票。

安沛倫由羅達倫背書支持，競選接替羅達倫在加州第26區眾議員的位置。在開票當晚，安沛倫獲得超過一半的得票數，截至6日晚間獲得4萬8373票數，領先競爭者Tara Sreekrishnan獲得3萬5315票。超過1萬票拉開得票差距，令他幾乎無懸念將可當選加州眾議員。

山景城民主黨志工中心現場放置支持賀錦麗選舉看板。（記者孫愛薇╱攝影）
山景城民主黨志工中心現場放置支持賀錦麗選舉看板。（記者孫愛薇╱攝影）

羅達倫與前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）競爭國會第16區聯邦眾議員，在開票現場一波又一波支持者排隊等候與他面對面問候。雖然開票處於落後，羅達倫仍受訪表示，他非常興奮，選舉日終於到來，也非常自豪，能夠為華裔美社群做出貢獻，讓大家感到驕傲，並無比感激社區中有如此多的人出來支持。

眾多羅達倫與安沛倫的各自支持者排成隊伍，等候與候選人表達支持之意。現場人聲鼎沸，舞台與投影螢幕上直播最新票數。

民主黨支持者可到現場觀看直播開票。（記者孫愛薇╱攝影）
民主黨支持者可到現場觀看直播開票。（記者孫愛薇╱攝影）

眾議員 加州 華裔

上一則

司嘉怡壓倒性勝出 接替丁右立 擔任州眾議員

下一則

聖荷西前市議員托雷斯涉性侵未成年人被捕 1親屬也受害

延伸閱讀

共和黨候選人諾伯 擊敗現任紐約州眾議員希麗蒂

共和黨候選人諾伯 擊敗現任紐約州眾議員希麗蒂
抓戰犯還是尋找靈魂 民主黨需誠實面對川普的存在

抓戰犯還是尋找靈魂 民主黨需誠實面對川普的存在
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
加州59區眾議員選戰 共和黨現任陳立德大幅領先

加州59區眾議員選戰 共和黨現任陳立德大幅領先
加州38區國會眾議員選戰 秦振國落後

加州38區國會眾議員選戰 秦振國落後

熱門新聞

截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
亞馬遜旗下自駕計程車Zoox表示，即將開始在舊金山提供服務。（取材自Zoox官網）

經過多年測試 亞馬遜自駕計程車Zoox 金山將上路

2024-10-31 14:52

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」