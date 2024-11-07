庫市議員7搶2 華裔候選人票源分散 暫列3~6名 勝負未定

台裔第二代王瑞光首次參選就表現不俗，獲票暫居第三。（記者孫愛薇╱攝影）

庫比蒂諾市（Cupertino）市議員七搶二，其中四位華裔 候選人在已開出票數中，得票皆落在當選名額外，分列三到六名。其中獨立參選人，前市長張昭富（Barry Chang）名列第六。他表示，這次華裔候選人超多，有互相分散票數狀況，獨立參選人得票空間受擠壓。另一前市長黃少雄（Gilbert Wong）則表示，如果落敗，將選擇退休 ，不再繼續參選。

本次庫市市議員選舉格外受到華人 社區關注，主要有四位華裔候選人參選。除了首次參選的王瑞光（Ray Wong）外，魏虹、黃少雄與張昭富皆擔任過庫市市長一到兩年。根據選制，每張選票可圈選二位屬意的候選人，因此，華裔參選人中，王瑞光與摩爾(Kitty Moore）互相拉抬造勢，魏虹則與辛克斯（Rod Sinks）聯手參選，兩組人馬在宣傳單與插旗上互相曝光。

張昭富表示，如果自己落選，仍舊會繼續參選兩年後的市議員。（記者孫愛薇╱攝影）

6日開出44.66%票數，領先得票者為連任競選市議員摩爾獲得6445票，第二到四名分別為，前庫市市長辛克斯、首次參選的台裔第二代王瑞光以及現任庫市市議員魏虹，分獲4811票、4713票及4509票，票數差距微小。在5日開票當晚晚間8時第一輪公告中，王瑞光居第四。但在夜間最後一次票數更新中上升至第三名。最後公布結果前，勝負仍舊難定。

獨立參選人張昭富曾任庫市市長，因對於庫市財政有不滿，即便已過上退休生活，仍想參選進軍市議會，表達市民的心聲。

他向本報分析，一開始出來參選就知道很不容易，有四位華裔候選人的參選，其中兩位又分找了摩爾與辛克斯互相拉抬，擠壓獨立參選人的得票空間。華裔參選人超過候選人的一半，對於華人社區大本營的庫市有分票的可能。他並表示，在開票首日的結果還尚未分出勝負。自己如果落選，仍舊會繼續參選兩年後的市議員。

黃少雄則表示，庫市存在兩派人馬的鬥爭與矛盾，他希望能團結居民與議會，而非分裂，期望能將The Rise（原Valco）的住商建設案推動，而非設下層層障礙。居民對於緩慢的建設與蘋果稅收減少感到生活受影響，庫市需要在有限資源下，持續創新。

他說，如果此次落選，他將選擇退休，花更多時間陪伴家人。