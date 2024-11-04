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聖塔克拉拉假期慶典 聖誕樹亮燈吸睛

記者龔玥╱聖塔克拉拉報導
聖塔克拉拉將舉行聖誕樹點亮活動。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉將舉行聖誕樹點亮活動。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市宣布，今年的聖誕慶典將於12月6日下午5時30分在中央公園舉行。今年的活動內容豐富多彩，不僅讓市民們感受到節日的溫馨與歡樂，還為全家人提供了齊聚一堂、共用美好時光的機會。無論是小朋友期待已久的與聖誕老人合影，還是假日樹的亮燈儀式，都會讓參與者體驗到濃厚的節日氣氛。

聖塔克拉拉市府表示，聖誕假期的亮燈儀式歷來是整個慶典活動的重頭戲。今年，市民將再次相聚在中央公園，共同見證聖誕樹燈光點亮的激動時刻。活動將特別表彰一位榮譽聖誕樹點亮者，是一位為聖塔克拉拉市做出突出貢獻的社區成員。通過這一儀式，主辦方希望弘揚社區精神，感謝那些默默奉獻、為社區帶來積極影響的人士。

今年的娛樂舞台，觀眾將欣賞到本地藝術團體的才華展示，體驗不間斷的節日娛樂。

對許多孩子來說，與聖誕老人合影是節日活動中的一大亮點。從下午5時30分開始，參與者可領取免費通行證，並憑此通行證進入拍照區與聖誕老人拍攝一張特別的節日合影。合影時間段為下午6時至8時，市政府工作人員將協助拍攝，每個家庭可獲得一張合影。此外，兒童還能領取特別的節日小禮物，包括泰迪熊和糖果手杖，數量有限，送完為止。

在享受節日慶典的同時，參與者有機會在各類美食攤位品嘗到美味佳餚。活動現場設有眾多本地餐飲攤位，從塔可餐車，到越南三明治（Bahn Mi），再到布朗尼甜點和咖啡攤位，以及可麗餅等，將為到場的市民們提供多樣的餐飲選擇，滿足不同口味的需求。

此外，主辦方特別準備了節日手工藝活動，讓各年齡段的參與者可以親手體驗節日創意。市民可以在手工區製作自己的節日裝飾品，帶回家裝點節日氣氛。手工藝活動不僅培養了孩子們的動手能力，也讓大人們在親手製作的過程中感受到節日的樂趣。

聖塔克拉拉市假日慶典旨在為社區帶來一場充滿溫馨和歡樂的節日體驗。市政府歡迎社區居民前來參加，共用美好節日時光，共同慶祝這個溫暖的季節。

中央公園 越南 咖啡

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