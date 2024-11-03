擺脫選舉焦慮 到舊金山灣步道走走

舊金山灣步道（San Francisco Bay Trail）從聖荷西一直延伸到馬連、納巴，然後穿過東灣回到聖荷西，是長滿蘆葦的濕地。（美聯社）

聖荷西 信使報報導，美國精神醫學會（American Psychiatric Association）數據指出，現有超過73%的美國人表示他們對選舉感到焦慮，而丕優研究中心（Pew Research Center）發現，65%的人目前在面對政治議題時已感到疲憊不堪。當然，有一些經過驗證的有效方法可以緩解選舉焦慮。

你可能已經知道其中一些：冥想（meditation）、運動和充足的睡眠，同時限制食用改變精神狀態的物質（mind-altering substances）或不健康的食物，盡力避免主動去看社群媒體和新聞。

但如果您正在尋找更多以灣區 為中心的選項，來練習自我保健或在周二之前與親人共度時光（實際上，任何被焦慮侵襲時候），您在未來幾天可以做以下幾件事來逃離「倉鼠輪（hamster wheel）」，哪怕只是一小會兒。

當海風徐徐吹來，在鄉間小道上漫步，到戶外去活動都是一種情緒增強劑。郊遊加上大海的鹹味，配著世間第一流的景色，幾乎會立即讓您的視野煥然一新。在北加州灣區，舊金山 灣步道可說是取之不盡的健行寶藏，它通過47個城市和130多個公園，穿過許多偏僻的地方，跨過7座收費橋樑，有些路段就在海濱。

舊金山灣步道（San Francisco Bay Trail）從聖荷西一直延伸到馬連、納巴，然後穿過東灣回到聖荷西，帶您沿著長滿蘆葦的喜怒無常濕地，越過被彩虹色海浪上升氣流籠罩的岩石懸崖，穿過從普里西迪歐隧道頂（Presidio Tunnel Tops）的海濱公園到達阿爾維索（Alviso）神秘的黃色門戶。