灣區兒童書展 閱讀互動活動超吸睛

兒童書展活動。（翻攝FREE Bay Area Kids' Book Fair 官網）

第八屆灣區 兒童書展11月2日舉行，書展不僅將為孩子和家長們帶來新的閱讀體驗，還為他們提供了豐富的互動活動，旨在營造歡樂、啟迪的閱讀氛圍，所有活動均免費開放並提供免費停車。

兒童書展在庫比蒂諾高中舉行。活動中迎來多個孩子們喜愛的經典角色，包括大象吉羅德和小豬（ Elephant Gerald & Piggie）、好奇喬治（Curious George）以及藍色小狗布魯伊（Bluey），這些備受喜愛的形象會出現在現場，與孩子們互動合影，全天候與大小朋友們見面，為活動增添一份溫馨的快樂氛圍。

本次書展由史丹福醫學兒童健康中心支持，多位作者和史丹福醫學中心的醫生將輪流朗讀書中的故事，帶領小朋友們進入書中的奇妙世界。現場還將為每個家庭準備動手互動活動，這些活動不僅能讓孩子們釋放天性，也能讓家長與孩子們在歡樂的氛圍中增進親密關係，共用難得的親子 時光。

舊金山 市灣區眾多作家、插畫家及教育機構將在書展中展示他們的作品。作為活動福利之一，書展為前200個家庭提供史丹福醫學院兒童健康中心提供的免費圖書背包，激勵孩子們開啟多彩的閱讀旅程。同時，為宣導社區公益精神，書展鼓勵來賓攜帶罐頭食品捐贈給當地食品銀行，送給有需要的家庭。每位捐贈罐頭的家庭將獲得免費的抽獎券一張，有機會贏得書展準備的獎品。