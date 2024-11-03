羅達倫競選第16區國會議員 為華人發聲

矽谷知名創業家龔行憲與多位華人科技、文化、企業及政界領袖在聖荷西舉辦籌款會，支持羅達倫競選第16區國會議員。(本報資料照片)

選舉進入倒數衝刺階段。羅達倫（Evan Low）競選第16區國會議員，被視為提升華人 在聯邦層級政治影響力的一次關鍵機會。他本人曾多次表示，國會需要更多亞裔 代表，「希望為華人在國會發聲」。而他也獲得矽谷知名創業家龔行憲等多位華人科技、文化、企業及政界領袖支持，以及加州 州長紐森的背書。

龔行憲等多位華人科技、文化、企業及政界領袖之前為羅達倫在聖荷西舉辦籌款會。龔行憲近日再次公開表態支持羅達倫，並說，自1980年代他就開始參加鼓勵華人投票參政的工作，40年來看到華人力量在美茁壯，今年羅達倫毅然決然進軍國會，不僅是羅達倫展現理想抱負的重要一步，更是灣區華裔社區團結一致，共寫歷史的時候。

就在競選結果出爐的前一周，羅達倫突然得到紐森的背書。紐森在與「政治雜誌」（POLITICO）分享的一份聲明中表示：「羅達倫體現了加州最好的價值觀。我們在本州一些最緊迫的問題上並肩努力，從保護生殖權利到解決加州家庭的負擔等。羅達倫在為灣區家庭提供服務方面的良好紀錄，使他成為第16區選民應得的代表。我很自豪能夠支持他競選國會議員。」

羅達倫是第四代華裔移民，在矽谷出生長大。他的父親是一名眼科醫師，同時也是聖荷西商會的領袖。在父親的影響和教導下，羅達倫從小積極參與社區活動，並深知公民參與和熱愛社區的重要性。

羅達倫一路就讀公立學校，畢業於迪安薩社區學院和聖荷西州立大學。像許多華裔家庭一樣，他的父母希望孩子成為工程師、律師或是醫生，但他和哥哥都對公共服務充滿熱忱。羅達倫投身政治，他的哥哥則成為了一名警察。

2002年，19歲的羅達倫因為參與青年領袖計畫（Asian Pacific American Leadership Institute's，APALI），點燃了從政熱情。他相信地方政府是影響社區的重要因素。

羅達倫2004年首次參加選舉，之後屢次創造歷史：在2006年成為首位當選金寶市議會的亞裔市議員；2009年時成為全美最年輕的亞裔市長；2014年成功進階加州議會，成為議會中最年經的亞裔眾議員；2015年在加州議會創立並主持全國第一個兩黨科技委員會，以實現政府應對快速變化的經濟的現代化方法。此外，他還擔任加州議會亞裔立法委員會主席。

羅達倫曾被「沙加緬度蜂報」評為加州立法最多的議員。在加州議會中，他對許多重要議題作出貢獻，包括：保持矽谷的全球競爭力、保護生育自由、領導應對氣候變遷、以及降低中產階級家庭的生活成本。同時他還致力於保存與傳承中華文化，成功立法使農曆新年成為加州州立假日。

目前國會的435位眾議員中，有18位亞裔，佔比4.1%，而華裔只有4位，佔比只有0.9%。相比之下，亞裔佔美國總人口的7.3%，華裔佔1.3%