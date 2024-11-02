我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

紀念于右任逝60周年 硅谷亞藝中心「致太平」展出墨寶

記者葛歆睿 / 聖塔克拉拉市報導
于右任的書法吸收北碑之精華，加之個人的才情，以魏碑筆意入草書，神韻超邁，氣勢磅礡，自成一家。（記者葛歆睿 / 攝影）
于右任的書法吸收北碑之精華，加之個人的才情，以魏碑筆意入草書，神韻超邁，氣勢磅礡，自成一家。（記者葛歆睿 / 攝影）

今年是知名的近現代書法家于右任逝世60周年。「致太平–于右任逝世六十周年紀念展」10月31日至11月12日在硅谷亞洲藝術中心展出。11月10日周日下午將舉辦「和為極則：于右任的書學與太平理想」研討會，于右任幼子于中令將出席參與討論。

此次展出有于右任墨寶30件，門人弟子作品10件、文獻20件。

于右任早年追隨孫中山先生，投身革命。他也是一位詩人、近現代以來極具代表性的書法家。

硅谷亞洲藝術中心顧問劉建一指出，于右任的書法吸收北碑之精華，加之個人的品質修養和才情智慧，以魏碑筆意入草書，神韻超邁，氣勢磅礡，自成一家。他崇尚碑學，朝臨暮寫，還冥心搜求了從漢至宋的墓誌近400餘方，銘其齋曰「鴛鴦七志齋」，其收藏碑石也被稱為「鴛鴦七志齋藏石」。後悉數轉贈西安碑林。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華說：「十年前的11月，在于老逝世50周年之際，硅谷亞洲藝術中心舉辦過『雲山起翰墨–于右任及後學書法展』，他的幼公子于中令先生親來出席並與觀眾分享他與父親相處的美好時光，許多朋友至今印象深刻。十年後，我們又有幸在于中令先生的支持下，紀念于老逝世60周年，共同緬懷這位書法巨匠、教育家、政治家。」

舒建華介紹，于右任在抗戰後期曾提議把「日本海」改名「太平海」，自號「太平老人」，並囑助手楊天驥（千里）刻「太平老人」印，在抗戰勝利後不久，又創作長卷「第二次世界大戰回憶歌」，詩書雙絕，希望世界能和平。

舒建華說：「這種仁懷大願令人感佩無量。在世界衝突加深、戰爭殺戮智能化、戰爭形態多樣化、左右衝突加劇、社會族群撕裂空前的當下，于老的『太平理想』意義更為凸顯。鑒於此，我們把于右任逝世六十週年紀念展名為『致太平』。」

硅谷亞洲藝術中心於10月31日至11月12日舉辦「致太平–于右任逝世六十周年紀念...
硅谷亞洲藝術中心於10月31日至11月12日舉辦「致太平–于右任逝世六十周年紀念展」。（記者葛歆睿 / 攝影）
展覽中展出的于右任為台灣「台中私立作新幼稚園」題字真跡。（記者葛歆睿 / 攝影）
展覽中展出的于右任為台灣「台中私立作新幼稚園」題字真跡。（記者葛歆睿 / 攝影）

書法 日本

上一則

安沛倫關切公安、住房問題：州府需要出身底層的立法者

下一則

好市多買筆電 享技術支援、2年保固還可退貨

延伸閱讀

書法與舞蹈

書法與舞蹈
我和書法

我和書法
華人兒童書法聯展 法拉盛秀墨寶

華人兒童書法聯展 法拉盛秀墨寶
威廉派特森大學中國藝術中心舉辦：雲深處-高雲中西藝術比較講座和中國畫示範

威廉派特森大學中國藝術中心舉辦：雲深處-高雲中西藝術比較講座和中國畫示範
「水博士」丁澈士 練字磨墨識水柔情

「水博士」丁澈士 練字磨墨識水柔情

熱門新聞

英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
台灣警政署駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜，提醒留學生提高警惕，防範各類防不勝防的詐騙行為。(記者楊青╱攝影)

捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬

2024-10-29 02:19
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20
以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

2024-10-29 14:27
亞馬遜旗下自駕計程車Zoox表示，即將開始在舊金山提供服務。（取材自Zoox官網）

經過多年測試 亞馬遜自駕計程車Zoox 金山將上路

2024-10-31 14:52
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)

FBI破獲ATM竊盜集團 10匪從好萊塢偷到西雅圖

2024-10-26 02:20

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了