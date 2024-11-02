紀念于右任逝60周年 硅谷亞藝中心「致太平」展出墨寶

于右任的書法吸收北碑之精華，加之個人的才情，以魏碑筆意入草書，神韻超邁，氣勢磅礡，自成一家。（記者葛歆睿 / 攝影）

今年是知名的近現代書法 家于右任逝世60周年。「致太平–于右任逝世六十周年紀念展」10月31日至11月12日在硅谷亞洲藝術中心展出。11月10日周日下午將舉辦「和為極則：于右任的書學與太平理想」研討會，于右任幼子于中令將出席參與討論。

此次展出有于右任墨寶30件，門人弟子作品10件、文獻20件。

于右任早年追隨孫中山先生，投身革命。他也是一位詩人、近現代以來極具代表性的書法家。

硅谷亞洲藝術中心顧問劉建一指出，于右任的書法吸收北碑之精華，加之個人的品質修養和才情智慧，以魏碑筆意入草書，神韻超邁，氣勢磅礡，自成一家。他崇尚碑學，朝臨暮寫，還冥心搜求了從漢至宋的墓誌近400餘方，銘其齋曰「鴛鴦七志齋」，其收藏碑石也被稱為「鴛鴦七志齋藏石」。後悉數轉贈西安碑林。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華說：「十年前的11月，在于老逝世50周年之際，硅谷亞洲藝術中心舉辦過『雲山起翰墨–于右任及後學書法展』，他的幼公子于中令先生親來出席並與觀眾分享他與父親相處的美好時光，許多朋友至今印象深刻。十年後，我們又有幸在于中令先生的支持下，紀念于老逝世60周年，共同緬懷這位書法巨匠、教育家、政治家。」

舒建華介紹，于右任在抗戰後期曾提議把「日本 海」改名「太平海」，自號「太平老人」，並囑助手楊天驥（千里）刻「太平老人」印，在抗戰勝利後不久，又創作長卷「第二次世界大戰回憶歌」，詩書雙絕，希望世界能和平。

舒建華說：「這種仁懷大願令人感佩無量。在世界衝突加深、戰爭殺戮智能化、戰爭形態多樣化、左右衝突加劇、社會族群撕裂空前的當下，于老的『太平理想』意義更為凸顯。鑒於此，我們把于右任逝世六十週年紀念展名為『致太平』。」