最佳州內醫院 東華醫院連2年上榜

東華醫院連續第二年獲「新聞週刊」評為美國最佳州內醫院。（受訪者供圖）

東華醫院1日宣布，東華醫院榮膺「新聞週刊」與全球數據公司Statista Inc.評為2025年「美國最佳州內醫院」之一，於加州 336間醫院中名列第30位，並躋身舊金山 市前三名。這是東華醫院連續第二年獲得此項全國性榮譽。

東華醫院行政總裁張建清博士說：「連續兩年被新聞週刊評為美國最佳州內醫院，不僅體現了我們對優質醫療服務的堅持，也反映了我們對社區的承諾。在這充滿挑戰的環境中，能夠在醫療服務及病人體驗上達到最高的標準，全賴全體醫護人員及員工的共同努力，這份榮譽正是對他們奉獻的最佳肯定。」

東華醫院董事會主席余健峰補充：「這是我們值得驕傲的時刻，更是追求卓越的最佳見證。在過去的125年裡，服務社區始終是我們的核心。我們將繼續致力提升醫療服務的可及性及質量，為我們的社區提供適合其語言及文化的優質醫療服務。」

為應對醫療行業的多重挑戰，東華醫院近年積極拓展合作夥伴關係，包括與市公共衛生局及UCSF Health的合作。這些創新合作模式促成了東華醫院建立全市唯一由醫院營運的亞急性護理中心，並擴大了社區的專科醫療服務範圍，確保居民能夠方便地獲得全面而優質的醫療服務。

「美國最佳州內醫院」排名基於四項評選標準：醫院質量指標，使用來自聯邦保健及醫療輔助服務中心(CMS)及美國醫院協會年度調查的數據。全國性網上調查：邀請醫學專家推薦各州的優質醫院。病人滿意度調查：來自醫院問卷的病人反饋。病患自述結果調查：評估病人對自身健康的看法及治療效果。